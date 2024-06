11 franquias baratas para trabalhar sem funcionários a partir de R$ 2.850

Com o crescente interesse dos brasileiros em empreender, especialmente no setor de franquias, as microfranquias têm se destacado como uma opção atraente para investidores iniciantes. Com baixo investimento inicial e operação simplificada, as pequenas franquias também oferecem modelos que não precisam de funcionários.

As franquias que podem ser geridas pelo próprio franqueado e dispensam a contratação de funcionários têm chamado a atenção de quem busca ingressar no mundo dos negócios em 2024.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias faturou R$ 60,5 bilhões no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 19,1%.

A seguir, apresentamos uma lista de franquias para casais que desejam empreender juntos e aproveitar ao máximo a liberdade do trabalho remoto:

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com o uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: R$ 2.850

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$11,5 mil

Tempo de retorno do investimento: 12 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes criada em 2011, conta atualmente com 55 unidades presentes em seis estados. A rede oferece mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas, e hoje espalha o lifestyle carioca pelo país. No modelo Vending Machine, geladeira de autoatendimento, o empreendedor atua de forma remota na maioria do tempo, gerindo estoque, por exemplo. O modelo de negócio pode ser instalado em condomínios e clubes, e demais locais com espaços reduzidos, oferecendo praticidade e conveniência aos clientes com kit de espetinhos de churrascos limpos, congelados e temperados, prontos para o preparo em casa.

Investimento inicial: R$ 50 mil por máquina (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil por máquina

Prazo de retorno estimado: de 12 a 18 meses

market4u

Fundado em 2020, é uma rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança para as pessoas por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Para a operação das lojas, ofranqueado é responsável apenas pela administração remota e reposição de estoque presencial, que varia conforme o perfil dos consumidores. Classificado pela ABF - Associação Brasileira de Franchising como a maior microfranquia do Brasil, possui mais de 2 mil unidades em operação em 24 estados brasileiros e para 2024, prevê alcançar um faturamento de R$ 340 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno estimado: de 16 a 24 meses

Trokey

Fundada em 2020 por Keillor Avelar, a Trokey é uma rede especializada na compra e venda de veículos. Sob o propósito de contribuir para a profissionalização da cadeia automotiva, a empresa atua nos modelos de loja física e digital, oferecendo também o serviço de financiamento de automóveis. Com sede em Goiânia (GO), a marca pretende chegar a 100 franqueados por todo Brasil e atingir um crescimento de 200% em 2024.

Investimento inicial: a partir de R$ 40.970 mil (incluso treinamento, marketing de inauguração, taxa de franquia e de implementação)

Faturamento médio mensal: R$ 17.248,00

Prazo de retorno estimado: 15 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. O empreendedor administra uma loja de qualquer lugar, a partir do gerenciamento feito pela tecnologia própria da rede, a QDash, que possibilita um dashboard completo da unidade, com nível de estoque, precificação e outros itens para possibilitar o andamento do negócio. Desta forma, sabem exatamente quando é necessário visitar a loja para realizar a reposição de produtos.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno estimado: de 10 a 18 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online.

Investimento inicial: a partir de R$199 mil (incluso taxa de franquia, container, máquinas e mobiliário)

Faturamento médio mensal: de R$20 a R$30 mil

Prazo de retorno estimado: 18 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990

Faturamento médio mensal: R$ 14.000

Lucro previsto: R$ 8.604

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 80 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Lucro previsto mensal: R$ 4.500

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

PremiaPão

A PremiaPão é a microfranquia de publicidade em saquinho de pão. Com uma rede de mais de 100 franquias espalhadas pelo país, a PremiaPão proporciona aos empreendedores a oportunidade de gerar renda através da venda de espaços publicitários em sacos de pão para estabelecimentos comerciais. Essa estratégia permite que as empresas anunciem de forma direcionada, atingindo seu público-alvo de maneira eficaz e gerando visibilidade local.

O trabalho do franqueado consiste em fazer parceria com as padarias da sua localidade que vão distribuir os saquinhos de forma gratuira e prospectar os anunciantes para os espaços publicitários no saquinho.

Investimento inicial: R$ 8.000

Faturamento médio: R$ 8.500

Lucro previsto mês: R$ 6.000

Prazo de retorno: 3 meses

CleanNew

Criada em 2015, a CleanNew é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o franqueado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900

Faturamento médio mensal: até R$ 30.000

Prazo de retorno: 6 a 12 meses