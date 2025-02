Rússia adia lançamento de Rublo Digital, mas busca 'adoção em massa' no país

A presidente do Banco Central da Rússia anunciou na última quinta-feira, 27, que decidiu postergar a "introdução" do Rublo Digital para a população, sem dar uma nova data para o lançamento. A moeda digital de banco central (CBDC) está sendo testada pelo país desde 2023.

Elvira Nabiullina afirmou em um evento sobre o futuro da economia da Rússia que o Rublo Digital vai complementar outras formas de dinheiro que já existem na economia russa e que o número de participantes dos testes com o piloto está aumentando "gradualmente".

Inicialmente, esperava-se que o lançamento ocorreria em julho de 2025, quando as primeiras transações usando a moeda digital poderiam ser realizadas. Em seguida, haveria uma expansão do projeto em julho de 2026 e outra prevista para julho de 2027.

A autarquia já havia anunciado que a introdução da CBDC junto à população ocorreria em fases. Entretanto, a opção agora foi de postergar a primeira fase. Nabiullina disse que as novas datas para o lançamento da moeda digital serão anunciadas no futuro, mas não informou quando.

"A nossa intenção é caminhar para uma adoção em massa do Rublo Digital, mas isso ocorrerá mais tarde do que o planejado originalmente. Nós vamos finalizar todos os detalhes do piloto e realizar conversas com bancos sobre o modelo econômico mais atrativo para os seus clientes e negócios", explicou.

Nabiullina informou ainda que o piloto do Rublo Digital conta no momento com 15 bancos, 1,7 mil pessoas e pouco mais de 30 empresas. O Banco Central da Rússia tornará o uso da plataforma da CBDC obrigatória para todos os bancos, mas com adoção gradual.

"Os componentes que serão obrigatórios para garantir a segurança das informações serão fornecidos por nós gratuitamente para os bancos. O módulo de software que será incorporado foi criado e será transferido para as organizações, e os bancos podem escolher a melhor forma", afirmou a vice-presidente da autarquia, Zulfiya Kakhramonov.

O projeto de CBDC da Rússia se soma a um conjunto de iniciativas ao redor do mundo. No Brasil, o Drex - a CBDC brasileira - também está em fase de testes e não tem previsão de lançamento para a população, mas recentemente o coordenador do projeto disse que a autarquia quer que isso ocorra "em breve".

