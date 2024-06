10 franquias baratas para começar a empreender e deixar de ser funcionário a partir de R$ 6.990

Empreender tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente para aqueles que desejam deixar a rotina de funcionário e buscar maior autonomia. Neste contexto, as franquias surgem como uma opção viável e acessível. Ao optar por uma franquia, o empreendedor tem a oportunidade de iniciar seu negócio com um modelo já testado e aprovado no mercado, reduzindo os riscos associados ao início de uma nova empresa.

As microfranquias, em especial, têm demonstrado um crescimento notável e uma consolidação significativa no mercado. Segundo um estudo recente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de redes que oferecem microfranquias quase dobrou nos últimos anos, com um aumento de 87%, passando de 322 para 604 em 2023. Esse crescimento expressivo reflete a crescente demanda por modelos de negócio mais acessíveis e flexíveis, que permitem aos novos empreendedores entrar no mercado com um investimento inicial menor e um retorno mais rápido.

A seguir, confira 10 opções de franquias para quem quer começar a empreender:

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990 com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

PremiaPão

A PremiaPão é a microfranquia do segmento mais premiada do Brasil, a franquia proporciona aos empreendedores a oportunidade de gerar renda através da venda de espaços publicitários em sacos de pão para estabelecimentos comerciais.O trabalho do franqueado consiste em fazer parceria com as padarias da sua localidade que vão distribuir os saquinhos de forma gratuita e prospectar os anunciantes para a venda dos espaços publicitários no saquinho.

Investimento inicial: R$ 8 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8.500 mil

Prazo de retorno: 3 meses

É Seguro Pay

É Seguro Pay, rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$12,900, com taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de máquinas em comodato.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$14.900.00 (taxa de franquia e uma página de venda de alguns seguros e cotador de seguro auto, site de venda de plano de saúde pet, site de venda de telemedicina e mais 1 sistema de venda via app ou link para plano funeral e combo do clube de descontos).

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

Balcão Urbano

Balcão Urbano é uma franquia desenvolve novos canais de vendas e serviços através das vending machines personalizadas voltadas a indústria e varejo. Além do desenvolvimento dos canais para companhias, a franquia possui marca própria vending machine de snacks e bebidas, que se tornaram a porta de entrada para quem quer empreender pela primeira vez negócio porque é um negócio de fácil gestão e sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 20 mil, com taxa de franquia e capital de giro.

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 18 meses

AF Crédito Soluções Financeiras

A AF Crédito Soluções Financeiras tem atuação no mercado de seguros e créditos com a possibilidade de ganhos imediatos. A marca atua com três modelos de negócios: home office, loja física e o modelo totem, um sistema para pagamentos de contas como água, luz, telefone etc. através do cartão de crédito podendo ser à vista ou de forma parcelada.

Investimento inicial: R$ 24 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 8 a R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 2 a 6 meses

CredFácil

Criada em Umuarama, interior do Paraná, a CredFácil está presente no mercado há 20 anos, atuando no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Com mais de mil unidades em operação por todos os estados do Brasil, a rede foi eleita a quinta maior microfranquia pela ABF.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 no modelo home based (incluso no valor: taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno do investimento: de 6 a 8 meses

UltraEco

A UltraEco foi criada em 2014 e já se mostrava engajada com a causa do impacto ambiental, utilizando a água não potável para realizar os serviços de lavagens nos carros. No entanto, mesmo com esse ideal, a marca sempre defendeu a tese da não utilização da água nos serviços e, por isso, trocou a água pela cera e passou a realizar a lavagem a seco nos automóveis, além de prestar um serviço delivery, atendendo na casa do cliente. Nos últimos anos, a marca deixou de gastar mais de 17 milhões de litros de água. Inserida no franchising, a marca possui 19 lojas, sendo uma própria.

Investimento inicial: R$12 mil

Faturamento médio mensal: R$12 mil

Prazo de retorno: Entre 8 a 12 meses

Touti

A Touti se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão, figurando entre as microfranquias que mais cresceram em 2023. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Investimento inicial: R$12 mil, com taxa de franquia, capital de giro e instalação.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 5 a 24 meses

Mr. Sofá

Criada em Curitiba (PR), em 2013, a Mr. Sofá é a primeira rede de franquias de limpeza de estofados a oferecer produtos e serviços em um só lugar. A marca possui uma linha própria de produtos para higienização de tecidos, bem como ferramentas inéditas, criadas para facilitar o processo de limpeza. Por se tratar de um modelo de negócio "delivery", não há necessidade de ponto físico ou funcionários, o que barateia o investimento e reduz o prazo de retorno, para apenas cinco meses.