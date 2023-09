40 franquias a partir de R$ 2.500 que parcelam a taxa de franquia

Para quem deixar de ser um funcionário para empreender pela primeira vez, o modelo de franchising é uma forma de ter o próprio negócio com menor exposição a riscos e maior direcionamento. Isso por que as franqueadoras oferecem suporte aos novos empreendedores.

Outro desafio enfrentado pelos novos empreendedores é sustentar o negócio financeiramente durante os primeiros meses de operação. Para atender esse público, diversas franquias facilitam a entrada no mercado ao permitirem o parcelamento da taxa de franquia.

O que é taxa de franquia?

A taxa de franquia é um pagamento que faz parte do investimento inicial para abrir uma unidade. Em geral, esse montante inclui os custos para:

Implantação da unidade

Custos de abertura

Taxa de franquia

Taxa de marketing

Capital de giro

Confira, a seguir, 40 redes de franquias que parcelam a taxa de franquia:

Havanna

Fundada em 1939 na Argentina, como uma fábrica de alfajores, a Havanna é uma rede de cafeteria referência em iguarias argentinas. Reconhecida por seu doce de leite e alfajores, a empresa está presente em 2500 pontos de venda em 12 países. No Brasil, a rede conta com mais de 200 unidades em operação, sendo a maior parte em modelo de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 249 mil (quiosque) e R$ 349 mil (loja)

a partir de R$ 249 mil (quiosque) e R$ 349 mil (loja) Faturamento médio mensal : R$ 60 mil a R$ 100 mil/mês (de acordo com a operação)

: R$ 60 mil a R$ 100 mil/mês (de acordo com a operação) Prazo de retorno: 24 a 36 meses

24 a 36 meses Condições de parcelamento: Pode ser realizado em até três vezes sem juros

Oriente Fast

Com uma mistura inusitada das influências das culinárias oriental e nordestina, a rede baiana criada há mais de 10 anos, encontra-se em franco processo de expansão com o anúncio recente dos seus modelos de franquia para todo o Brasil. Dentre as delícias únicas criadas está o famoso prato acarajé japonês, que faz alusão ao famoso bolinho de feijão baiano. A rede possui três modelos de negócio, com investimento a partir de R$ 200 mil.

Investimento inicial: a partir de R$ 139 mil + taxa de franquia

a partir de R$ 139 mil + taxa de franquia Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil no modelo delivery

a partir de R$ 150 mil no modelo delivery Prazo de retorno : 18 a 24 meses

: 18 a 24 meses Condições de parcelamento: através da modalidade de link de pagamentos, o franqueado pode efetuar a compra em até 10 vezes no cartão de crédito, sem juros.

Touareg

A corretora de seguros e a primeira franqueadora do setor sediada no Nordeste. A corretora foi recentemente adquirida pela REAG Investimentos, grupo financeiro independente. A projeção de vendas da corretora é de R$ 50 milhões em seguros vendidos ainda em 2023 e dobrar o valor no ano que vem, chegando em pelo menos 600 unidades franqueadas.

Investimento inicial : R$ 15 mil

: R$ 15 mil Faturamento médio mensal : R$ 8 mil

: R$ 8 mil Prazo de retorno: 12 a 16 meses

12 a 16 meses Condições de parcelamento: através da modalidade de link de pagamentos, o franqueado pode efetuar a compra em até 10 vezes no cartão de crédito, sem juros.

Crepefy

Rede especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces e salgados com mais de 30 sabores no cardápio. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos.

Investimento inicial: entre R$ 80 a R$ 130 mil (incluso taxa de franquia, mais capital de giro, instalação e equipamentos)



entre R$ 80 a R$ 130 mil (incluso taxa de franquia, mais capital de giro, instalação e equipamentos) Faturamento médio mensal: R$ 35 mil



R$ 35 mil Prazo de retorno: de 9 a 18 meses

de 9 a 18 meses Condições de parcelamento: A rede possibilita o parcelamento da taxa de franquia em até 10 vezes no cartão (com juros da operadora), em seus dois modelos de negócios, quiosque e store to go smart

Dot Bank

O primeiro banco digital a operar como franquia no Brasil, voltado para empresas do comércio e varejo, que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários.

Investimento inicial : R$ 2.320,00 (modelo Light) e R$ 8 mil (modelo premium), incluso a taxa de franquia, mais o capital de giro e a instalação

: R$ 2.320,00 (modelo Light) e R$ 8 mil (modelo premium), incluso a taxa de franquia, mais o capital de giro e a instalação Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

R$ 8 mil Prazo de retorno : de 3 a 12 meses

: de 3 a 12 meses Condições de parcelamento: A franquia atua com dois modelos de negócios home office, e possibilita o parcelamento da taxa de franquia no boleto em até 10x sem juros, ou no cartão em 12 vezes com juros.

Dr. Shape

A rede de franquias de suplementos alimentares e artigos esportivos do Brasil possui 70 lojas. Possui dois formatos de negócios: Dr. Shape Express (varejo de suplementos e artigos esportivos), com taxa de franquia de R$ 52,5 mil, e Dr. Shape Viva na Medida (loja com clínica de emagrecimento), com taxa de franquia de R$ 58 mil.

Investimento inicial: Dr. Shape Express: R$ 250 mil, com taxa de franquia e estoque inicial. Dr. Shape Viva na Medida: R$ 350 mil, com taxa de franquia, estoque inicial e equipamentos para a clínica estética e de emagrecimento.

Dr. Shape Express: R$ 250 mil, com taxa de franquia e estoque inicial. Dr. Shape Viva na Medida: R$ 350 mil, com taxa de franquia, estoque inicial e equipamentos para a clínica estética e de emagrecimento. Faturamento médio mensal: de 70 mil a R$ 100 mil

de 70 mil a R$ 100 mil Prazo de retorno : 18 a 36 meses

: 18 a 36 meses Condições de parcelamento: Em qualquer modelo, a taxa de franquia pode ser parcelada em até cinco vezes, sem juros, com entrada.

The B-Burgers

A rede de hamburguerias gourmet conta com 150 franquias pelo Brasil, e tem como diferencial a alta qualidade de seus produtos, com a rapidez do fast food.

Investimento inicial : a partir de R$ 135 mil , com taxa de franquia, instalações e estoque inicial

: a partir de R$ 135 mil , com taxa de franquia, instalações e estoque inicial Faturamento médio mensal : R$ 110 mil

: R$ 110 mil Prazo de retorno: de 8 a 24 meses

de 8 a 24 meses Condições de parcelamento: Parcela a taxa de franquia, de R$ 40 mil, em duas vezes

General do Óleo

Uma franquia de serviços automotivos, focada na troca de óleo e manutenção preventiva de veículos. Com dez unidades em funcionamento, nos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, está há mais de dez anos no mercado. A empresa trabalha com troca de óleo e filtros, higienização de ar-condicionado, troca de fluído de freio e direção, limpeza de radiador, troca de óleo de câmbio manual e automático, entre outros serviços.

Investimento inicial: a partir de R$585 mil (Incluso taxa de franquia e estoque Inicial)

a partir de R$585 mil (Incluso taxa de franquia e estoque Inicial) Faturamento médio mensal: estimado em R$200 mil

estimado em R$200 mil Prazo de retorno: 26 meses

26 meses Condições de parcelamento: R$ 99 mil (parcelamento em até 12 vezes sem juro no cartão)

OrthoDontic

A rede de franquias de ortodontia nasceu em Londrina (PR), em 2002, com o objetivo de democratizar e modernizar o atendimento odontológico com humanização, qualidade e valores acessíveis.

Investimento inicial: a partir de R$ 415 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e instalações)

a partir de R$ 415 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e instalações) Faturamento médio mensal: 200 mil

200 mil Prazo de retorno: 25 a 29 meses

25 a 29 meses Condições de parcelamento: o franqueado pode parcelar em até 10x no boleto ou no cartão de crédito. No último trimestre do ano, o franqueado pode pagar 20% de entrada com carência de 180 dias para pagamento do restante em até 6 vezes no boleto ou no cartão.

Help Multas

Fundada em 2016, a rede de franquias é especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de realização de recursos e garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços.

Investimento inicial : R$ 92.900,00 ( incluso taxa de franquia, royalties e capital de giro)

: R$ 92.900,00 ( incluso taxa de franquia, royalties e capital de giro) Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses

6 a 12 meses Condições de parcelamento: o candidato pode parcelar a taxa de franquia no cartão em até 10 vezes, com juros

Maria Brasileira

A rede de franquias de limpeza residencial e empresarial conta com mais de 80 mil atendimentos por mês, Presente em todos os estados do Brasil com mais de 470 unidades, oferece serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial total : a partir de R$ 42.920 (incluso taxa de franquia)

: a partir de R$ 42.920 (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$40 mil

R$40 mil Prazo de retorno: 14 meses

14 meses Condições de parcelamento: parcelamento da taxa de franquia em 3 vezes sem juros, no boleto ou transferência bancária, para investidores que participam de uma live e garantem essas condições.

Ad Clinic

A rede de franquias de clínicas de estética foi fundada em 2014, na região Sul do Brasil, e hoje conta com mais de 100 unidades comercializadas nas principais cidades e capitais, que vem crescendo de forma exponencial e conquistando o mercado de beleza, sendo reconhecida pelo uso da alta tecnologia em seus procedimentos. A empresa entrou para o franchising em 2019.

Investimento inicial: a partir de R$ 152 mil

a partir de R$ 152 mil Faturamento médio mensal : R$ 80 mil

: R$ 80 mil Prazo de retorno: 13 meses

13 meses Condições de parcelamento: é possível parcelar em até 12 vezes no boleto sem juros

CredFácil

Criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, a rede de franquias atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente, o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 (incluso taxa de franquia)

a partir de R$ 19.997 (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: a partir de R$ 130 mil

a partir de R$ 130 mil Prazo de retorno: de 6 a 18 meses

de 6 a 18 meses Condições de parcelamento: até 12 vezes no cartão de crédito c/ juros de 12% ou à vista sem juros. Válido nos modelos home-based, loja e black

Ultra Cursos

A rede de 23 unidades atua no ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade. Com um faturamento superior a R$10 milhões em 2022, a expectativa é dobrar esse valor em 2023.

Investimento inicial: entre R$ 14,5 mil a R$ 195 mil, em média (taxa de franquia e capital de giro)

entre R$ 14,5 mil a R$ 195 mil, em média (taxa de franquia e capital de giro) Faturamento médio mensal : entre R$ 15 mil a R$ 125 mil, a depender do modelo de negócio

: entre R$ 15 mil a R$ 125 mil, a depender do modelo de negócio Prazo de retorno : de 3 a 20 meses, a depender do modelo de negócio

: de 3 a 20 meses, a depender do modelo de negócio Condições de parcelamento: em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito

Mr. Cheff

Fundada em 2011 na cidade de Londrina (PR), a rede de restaurantes trabalha com comida com sabor caseiro. No cardápio, porções, pratos executivos e gratinados que tem a proposta de oferecer um preço acessível para todos os públicos. No franchising desde 2018, a rede tem 19 unidades nos estados de Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Investimento inicial : a partir de R$ 350 mil (incluso taxa de franquia, equipamentos e capital de giro)

: a partir de R$ 350 mil (incluso taxa de franquia, equipamentos e capital de giro) Faturamento médio mensal : R$ 130 mil

: R$ 130 mil Prazo de retorno : 18 meses

: 18 meses Condições de parcelamento: o franqueado pode pagar uma entrada de 10% do valor de investimento inicial e parcelar o restante em até 12 vezes sem juros.

Joaninha Brechó Infantil

A rede de brechó infantil virou franquia em 2019, mas tudo começou em 2012 quando a empresária Vivian e Deus decidiu aumentar sua renda familiar. Ela se encantou com a possibilidade de ter o próprio negócio e passar mais tempo com a família.

Investimento inicial: a partir de R$ 125 mil (incluso taxa de franquia)

a partir de R$ 125 mil (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40 mil

a partir de R$ 40 mil Prazo de retorno: 18 meses

18 meses Condições de parcelamento: 4 vezes no cartão de crédito sem juros

Oral Sin

Referência em implantes dentários, a rede de clínicas odontológicas que está no mercado há duas décadas. Integrada ao Grupo OdontoCompany, a rede possui mais de 500 unidades e está presente em todos os estados do Brasil. A Oral Sin realiza cerca de 30 mil tratamentos por mês.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil (incluso capital de giro)

a partir de R$ 300 mil (incluso capital de giro) Faturamento médio mensal: R$210 mil

R$210 mil Prazo de retorno: 21 meses

21 meses Condições de parcelamento: a marca parcela a taxa de franquia que pode chegar em até 60 vezes, negociado direto com a Oral Sin

OdontoCompany

Há mais de 30 anos no mercado e mais de 10 no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias, e conta com mais de 2 mil unidades. A rede usa técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento inicial : a partir de R$ 150 mil (Incluso taxa de franquia e capital de giro)



: a partir de R$ 150 mil (Incluso taxa de franquia e capital de giro) Faturamento médio mensal: R$ 100 mil



R$ 100 mil Prazo de retorno: 16 a 20 meses

16 a 20 meses Condições de parcelamento: O franqueado pode parcelar em até 8 vezes

Mr. Fit

A rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial : a partir de R$ 4.520 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal : R$ 4 a R$ 20 mil

Prazo de retorno : de 4 a 12 meses

: a partir de R$ 4.520 (incluso taxa de franquia) : R$ 4 a R$ 20 mil : de 4 a 12 meses Condições de parcelamento: R$ 4.520 no pix ou R$ 5 mil em 10 vezes sem juros no cartão de crédito

Minha Quitandinha

A franquia de minimercado autônomo foi fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC). As franquias funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso a taxa de franquia e instalação)

a partir de R$ 42 mil (incluso a taxa de franquia e instalação) Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

R$ 18 mil Prazo de retorno : 10 a 18 meses

: 10 a 18 meses Condições de parcelamento: entrada de R$ 12 mil e o restante em cinco parcelas de R$ 6 mil, que são pagas no ritmo de abertura de cada loja adicional do franqueado, até o limite de seis lojas, totalizando R$ 42 mil.

Casa de Bolos

A maior rede de franquias de bolos do Brasil, a franquia oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, bolo caseiro no pote e sobremesas geladas, para todos os tipos de paladares nas mais de 430 unidades pelo país.

Investimento inicial: a partir de R$ 116 mil (incluso taxa de franquia)

a partir de R$ 116 mil (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Prazo de retorno: 24 meses

24 meses Condições de parcelamento: entrada de R$ 15 mil na data da assinatura do contrato e saldo em 6 parcelas de R$ 5.500,00

SPA Express

De origem paraibana, a microfranquia home-based de saúde, beleza e bem-estar em domicílio se tornou uma das maiores do país com mais de 50 operações. O SPA Express foi criado em 2011 pela jovem empreendedora Luciana Piquet e passou a se expandir pelo franchising em 2014. Em 2022, a rede faturou R$ 8,3 milhões com previsão de alcançar R$10 milhões em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 46.255,00 (incluso no valor taxa de franquia)

a partir de R$ 46.255,00 (incluso no valor taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

R$ 15 mil Prazo de retorno: entre 10 e 14 meses

entre 10 e 14 meses Condições de parcelamento: parcela taxa de franquia 50% na assinatura do pré-contrato e o restante 30 dias depois

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. A rede está a 10 anos no mercado, com 53 unidades – sendo 50 franquias e 3 unidades próprias.

Investimento inicial: a partir de R$23.790,00 (já com taxa de franquia)

a partir de R$23.790,00 (já com taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

R$ 17.196,47 Prazo de retorno: entre 4 a 6 meses

entre 4 a 6 meses Condições de parcelamento: a rede faz o parcelamento do investimento inicial com entrada de 10% mais dez parcelas fixas no cartão ou boleto sem juros

Clínica da Cidade

Referência em medicina acessível há mais de 20 anos, nasceu com o objetivo de oferecer consultas e exames a um preço justo, como alternativa para quem não tem plano de saúde e não quer depender do SUS. A franquia oferece mais de quatro mil tipos de exames, além de mais de vinte especialidades médicas. A rede conta com mais de 500 colaboradores e 1,3 mil médicos prestadores de serviços. Está presente em 14 Estados do Brasil.

Investimento inicial: R$ 745 mil

R$ 745 mil Faturamento médio mensal: 300 mil

300 mil Prazo de retorno : 24 a 36 meses

: 24 a 36 meses Condições de parcelamento: 70 mil parcelado em 3X no cartão sem juros

Marketing Bag

A franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo.

Investimento inicial total: R$ 6.990 mil ( incluso taxa de franquia e capital giro)



R$ 6.990 mil ( incluso taxa de franquia e capital giro) Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

R$ 14 mil 1 a 4 meses Condições de parcelamento: dividido em até 12 parcelas com juros da operadora do cartão

Tdonuts

A rede de franquias é especializada em donuts. A loja oferece em seu cardápio donuts salgados, donuts com sorvete, cafés, milkshakes e deliciosas sodas italianas. A rede opera hoje em três modelos de negócio: quiosque, loja de rua e de shopping.

Investimento inicial: a partir de R$ 199 mil (incluso taxa de franquia, maquinário e estoque Inicial)

Faturamento médio mensal: nos primeiros 24 meses, estimado em R$ 100 mil .

Prazo de retorno: 18 a 29 meses

a partir de R$ 199 mil (incluso taxa de franquia, maquinário e estoque Inicial) nos primeiros 24 meses, estimado em R$ 100 mil . 18 a 29 meses Condições de parcelamento: a partir de R$ 60 mil e o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito, sem juros.

Clube Turismo

Rede de franquia de agência de viagens com mais de 550 franqueados e por isso listada no ranking da ABF como a maior microfranquia de turismo do país.

Investimento inicial: R$7.500,00 no modelo home office

R$7.500,00 no modelo home office Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

R$ 20 mil Prazo de retorno : 6 meses

: 6 meses Condições de parcelamento: os três modelos de negócio para os quais aplicam o desconto de 10% para pagamento à vista da taxa de franquia e concedem parcelamento sem juros. No modelo Home Office a entrada é de 30% e saldo em 4 vezes sem juros no boleto ou cartão

Touti

A marca é cruelty free e está em franca expansão, figurando entre as microfranquias que mais cresceram. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Investimento inicial : entre R$ 12 mil a R$ 85 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)



: entre R$ 12 mil a R$ 85 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação) Faturamento médio mensal: entre R$ 15 mil a R$ 50 mil



entre R$ 15 mil a R$ 50 mil Prazo de retorno : de 5 a 24 meses

: de 5 a 24 meses Condições de parcelamento: A rede parcela a sua taxa de franquia em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito

Peixinho Feliz

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a franquia especialista em educação infantil possui uma metodologia de ensino exclusiva. A marca tem como pilares a alfabetização financeira, a educação ambiental e a formação social e humana, e atende crianças entre 4 meses e 6 anos. Presente em todas as regiões do país, a rede teve um faturamento superior a R$8 milhões em 2022.

Investimento inicial: a partir de R$220 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$50 mil

Prazo de retorno: até 18 meses

a partir de R$220 mil (incluso taxa de franquia) a partir de R$50 mil até 18 meses Condições de parcelamento: a rede oferece uma divisão nos custos da taxa de franquia. Na assinatura do contrato é pago 50% do valor, e o resto é dividido nos cinco meses subsequentes.

Reino Rural Franchising

Chegou ao mercado em 2014 oferecendo uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes) de alta qualidade visando o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural.

Investimento inicial : R$ 45.990 (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

: R$ 45.990 (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação) Faturamento médio mensal: R$ 57.700

R$ 57.700 Prazo de retorno : de 4 a 6 meses

: de 4 a 6 meses Condições de parcelamento: com modelo de negócio home office, a marca oferece a possibilidade de parcelar a taxa de franquia em até 10 vezes no cartão de crédito, com juros

Mister Fix

A rede de franquias especializada em serviços de “marido de aluguel”, pequenos reparos e manutenções residencial e predial. Fundada em 2016 e franqueada desde 2017, retomou sua expansão nacional em julho de 2023. Atualmente com 15 unidades em funcionamento pelo Brasil, a marca tem a meta de inaugurar mais 12 unidades até o fim de 2023.

Investimento inicial: R$ 9 mil (incluindo capital de giro, taxa de franquia e investimento em marketing)

R$ 9 mil (incluindo capital de giro, taxa de franquia e investimento em marketing) Faturamento médio mensal: R$ 25 mil, com lucratividade média de 50% a 60%

R$ 25 mil, com lucratividade média de 50% a 60% Prazo de retorno : 3 a 5 meses

: 3 a 5 meses Condições de parcelamento: a taxa de franquia, de R$ 5 mil, pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.

Master House

No mercado desde 2012, a rede especializada em reformas de imóveis de alto padrão e manutenção predial. Atualmente com 42 franquias distribuídas pelo Brasil, a marca possui unidades também na Flórida, nos EUA, e em Malta, na Europa.

Investimento inicial: varia de R$ 27 mil a R$ 66 mil, dependendo da região de abertura (inclui capital de giro, taxa de franquia e investimento em marketing)

varia de R$ 27 mil a R$ 66 mil, dependendo da região de abertura (inclui capital de giro, taxa de franquia e investimento em marketing) Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil a R$ 120 mil.

de R$ 80 mil a R$ 120 mil. Prazo de retorno: 8 a 12 meses.

8 a 12 meses. Condições de parcelamento: a empresa oferece parcelamento da taxa de franquia em até 18 vezes para regiões metropolitanas. O financiamento pode ser feito através de boleto ou cartão de crédito. Além disso, caso a franquia não obtenha faturamento mínimo de R$ 2 milhões em 36 meses, a empresa garante a devolução integral da taxa de franquia.

Milon

No mercado desde 2006, a Milon é uma rede de franquia de moda infantil, conhecida pela inspiração europeia e estilo clássico, e veste desde bebês até o tamanho 14. Atualmente, são 99 lojas físicas em operação, sendo 72 franquias e 27 lojas próprias.

Investimento inicial : a partir de R$ 350 mil (já incluindo taxa de franquia, estoque inicial e capital de giro)

: a partir de R$ 350 mil (já incluindo taxa de franquia, estoque inicial e capital de giro) Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

R$ 130 mil Prazo de retorno : a partir de 24 meses

: a partir de 24 meses Condições de parcelamento: a Milon oferece o parcelamento dos R$ 40 mil da taxa de franquia em até quatro parcelas anuais, com 12 meses de carência.

Rainha

Fundada em 1934, a marca conta com DNA brasileiro que tem histórico no vôlei profissional, com o patrocínio da Seleção Brasileira, na década de 80. Pioneira no segmento esportivo com o lançamento do tênis Rainha System, primeiro sistema de tecnologia 100% brasileiro no mercado, além de contar com modelos icônicos, como Mont Car, Iate e VL 2500. Seus principais produtos são tênis esportivos e vestuário.

Investimento inicial: R$ 220 mil (inclui implantação + taxa de franquia + estoque inicial e dupla marca shopping)

R$ 220 mil (inclui implantação + taxa de franquia + estoque inicial e dupla marca shopping) Faturamento médio mensal: R$ 60 mil (dupla marca)

R$ 60 mil (dupla marca) Prazo de retorno: 24 a 36 meses

24 a 36 meses Condições de parcelamento: a marca parcela em duas vezes (50% na assinatura do contrato e 50% 30 dias da data da assinatura)

Loovi

A insurtech que usa dos meios digitais e tecnológicos para oferecer produtos de seguro auto inovadores acessível para as classes C, D e E. O modelo de franquia fortalece a qualificação de profissionais de vendas, viabilizando ganhos que acompanham o esforço aplicado, tudo no conforto de suas casas e sem necessidade de investimento estrutural.

Investimento inicial: R$5.000,00 (escritório virtual, treinamento de vendas, material digital de divulgação, consultoria de performance e suporte 24h)

R$5.000,00 (escritório virtual, treinamento de vendas, material digital de divulgação, consultoria de performance e suporte 24h) Faturamento médio mensal: de R$ 3500 a R$ 6000



de R$ 3500 a R$ 6000 Prazo de retorno : retorno médio de 2 a 6 meses

: retorno médio de 2 a 6 meses Condições de parcelamento: com foco nesses profissionais, a Loovi vem ofertando essa franquia no valor de R$5.000 que pode ser parcelada em até 10 vezes, onde a própria produção poderá pagar o investimento.

Gigatron Franchising

A rede de franquias se destaca por oferecer serviços e produtos na área de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares.

Investimento inicial: entre R$ 2.500 a R$ 20.500 (incluso taxa de franquia e capital de giro)



entre R$ 2.500 a R$ 20.500 (incluso taxa de franquia e capital de giro) Faturamento médio mensal : entre R$ 5 mil a R$ 9.400



: entre R$ 5 mil a R$ 9.400 Prazo de retorno: 1 a 12 meses

1 a 12 meses Condições de parcelamento: no modelo Plano Habitacional a marca parcela a taxa de franquia em até duas vezes no boleto. Já nos modelos Cloud e Premium é parcelado em até 10 vezes sem juros no boleto ou 12 vezes no cartão com juros.

Ecos Energia Solar Fotovoltaica

Uma franquia de energia solar que oferece os serviços de instalação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 160 franquias.

Investimento inicial: R$ 22,4 mil (incluso capital para instalação, de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

R$ 22,4 mil (incluso capital para instalação, de giro e taxa de franquia) R$ 200 mil Prazo de retorno: 1 a 6 meses

1 a 6 meses Condições de parcelamento: o parcelamento da taxa de franquia pode ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto, ou financiamento em 24 vezes pelo Banco BV.

Inovahouse

A rede franquia de construção a seco para a produção de casas, projetos comerciais, de lazer e para reformas ou ampliações. A rede tem como propósito promover um mercado da construção mais ágil, econômico e ecológico.

Investimento inicial: R$ 250 mil (incluso capital para instalação, de giro e taxa de franquia)

R$ 250 mil (incluso capital para instalação, de giro e taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 500 mil

R$ 500 mil Prazo de retorno: 6 meses

6 meses Condições de parcelamento: o parcelamento da taxa de franquia é dividido em 50% de entrada e os 50% restantes em até seis vezes no boleto.

Sucos S/A

A rede de alimentação saudável que oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais, wraps, caldos e tapiocas. Conta com os modelos de negócio quiosque, container e loja. Atualmente possui 20 franquias.

Investimento inicial: R$ 250 mil (capital para instalação, de giro e taxa de franquia)

R$ 250 mil (capital para instalação, de giro e taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

R$ 80 mil Prazo de retorno: 18 a 30 meses

18 a 30 meses Condições de parcelamento: o parcelamento da taxa de franquia pode ser feito em até três vezes no boleto

Mercadão dos Óculos

A rede de óticas que vende armações e lentes apenas de marcas próprias, fundada em 2012, em São José do Rio Preto, e que já possui mais de 750 unidades. Oferece os modelos de negócio fit, para cidades de até 30 mil habitantes, e o tradicional, para municípios de médio e grande porte.