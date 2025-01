10 curiosidades sobre o Sebrae

1 - MUDANÇA DE GRAFIA

O Sebrae já foi Cebrae, com C. A mudança nada teve a ver com questões de Numerologia – ou algo assim. Em 1972, essa era a sigla para Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa, primeiro nome do Sebrae.

2 – EMPODERANDO MULHERES

Você sabia que até 1962, as brasileiras precisavam de autorização do pai ou do marido para trabalhar fora, ter conta em banco e abrir o próprio negócio? Mas as coisas mudaram bastante desde então. Hoje, as mulheres representam 46% dos empreendedores no Brasil, tendo o Sebrae como grande aliado.

3 – O SEBRAE É AGRO

O Sebrae sempre foi um dos grandes parceiros do pequeno produtor rural. E nem durante a pandemia, em 2020, deixou de apoiar o agro. Por meio de lives, promoveu cursos, palestras e eventos como a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, que contou com a participação do ator Marcos Palmeira, referência na produção de orgânicos no Brasil.

4 – DONAS DA RUA

Já imaginou quantas mulheres CEOs teríamos se, desde a infância, as meninas fossem tão estimuladas quanto os meninos a correrem atrás de seus sonhos? Pensando nesse mundo em que as garotinhas fortes de hoje serão as mulheres incríveis de amanhã, o Sebrae, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções (MSP), lançou o projeto “Donas da Rua do Empreendedorismo”. Todo mês, os gibis da Turma da Mônica trazem historinhas protagonizadas pelas personagens femininas do Bairro do Limoeiro que demonstram a importância de se estimular a autoconfiança, a determinação e a comunicação das meninas.

5 – ARTESANATO INDÍGENA

Em abril deste ano, o Sebrae assinou um termo de cooperação com o governo do Mato Grosso do Sul para promover a capacitação entre os povos indígenas do Estado. Entre os programas oferecidos por lá, destaque para o que beneficiou 30 artesãs da etnia Ofaié, situada na cidade de Brasilândia. Por lá, essas mulheres fizeram o Empretec, curso voltado para a formação de novos empreendedores.

6 – É MEME QUE VOCÊS QUEREM?

Quem não gosta de compartilhar os memes das redes sociais? O Sebrae sim! Quatro personagens que viralizaram na internet inspiraram a divertida campanha “Desafios do Empreendedorismo”, veiculada pelo Sebrae em 2024. Na propaganda, os atores Lucas Leal, Leonor Lemgruber, Leonardo Garcez e Antônio Lima interpretam os memes Travolta Confuso, a Nazaré Confusa, o Nick Confuso e o Chorrindo, em situações que todo empreendedor já viveu. Se você ainda não viu, vale à pena conferir e dar boas risadas.

7 – INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

O Sebrae quer eliminar barreiras no mundo dos negócios e está atento às possibilidades que a inclusão oferece. Pensando nisso, lançou nas redes sociais a #BoraIncluir, que pretende contar histórias e firmar parcerias com negócios que tenham a acessibilidade como prioridade, além de empreendedoras portadoras de deficiência.

8 – PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

O combate à violência contra a mulher é uma luta coletiva – e o Sebrae apoia a causa. Prova disso é a “Cartilha Sebrae e você – Na luta pelo fim da violência contra as mulheres”. Nesse guia, há aprendizados sobre como acolher uma vítima no ambiente de trabalho, quais são os tipos de agressão contra a mulher – e como denunciar.

9 – ESTAMOS NO TOPO!

O Sebrae é o número 1 no ranking das marcas consideradas socialmente responsáveis pelos brasileiros e, pelo terceiro ano consecutivo, está no Top 10 das marcas mais fortes do Brasil. A pesquisa foi feita pela consultoria Design Bridge and Partners Brasil, em 2024. Entre as realizações destacadas no ranking, está o fato de o Sebrae ter atendido 34 milhões de brasileiros em 2023, colaborando assim para o crescimento do país.

10 – DE OLHO NO FUTURO

O Sebrae também está preocupado com o planeta. Tanto que em 2025 marcará presença no maior evento mundial para discutir soluções para a crise climática: a COP 30, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que acontecerá em Belém, no Pará. O Sebrae fará uma série de ações para garantir que esta seja uma chance de impulsionar o comércio local – e impactar a vida da comunidade local, gerando empregos e oportunidades de crescimento.