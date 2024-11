Zelensky relata aumento na entrega da ajuda militar prometida à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou nesta segunda-feira, 4, sobre “melhorias significativas” na entrega, por parte de seus aliados, do material militar prometido a Kiev.

“Houve melhorias significativas no fornecimento aos parceiros, com um aumento nas entregas de pacotes de apoio”, escreveu Zelensky em suas redes sociais, que vinha advertindo há semanas para os atrasos com que os aliados de Kiev estão enviando ao Exército ucraniano o material que eles concordaram em enviar.

Zelensky destacou em particular as melhorias no ritmo de entrega de “suprimentos de artilharia”.

O mandatário ucraniano disse na semana passada que apenas 10% do total da ajuda militar aprovada por Washington para 2024 chegou à Ucrânia. Zelensky atribuiu o progresso modesto mas constante da Rússia na frente este ano ao ritmo lento da execução dos envios de armamento aprovados pelos aliados de Kiev.

O chefe de Estado ucraniano relatou a melhoria da situação após se reunir na capital do país com sua cúpula militar, que o informou da situação na frente oriental e no oblast russo de Kursk, onde as tropas ucranianas ocupam parte do território após surpreenderem o inimigo com uma ambiciosa operação transfronteiriça que começou em 6 de agosto.

Em seu relatório da reunião, Zelensky também foi atualizado pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, sobre a situação do fornecimento de drones ao Exército ucraniano.

“Ordenei ao ministro da Defesa que aumente ainda mais os pedidos de drones ucranianos para apoiar as operações correspondentes”, disse Zelensky, referindo-se aos esforços para fornecer ao Exército mais dispositivos não tripulados de fabricação ucraniana.