Trump diz que vai exigir que Biden faça “teste de drogas” antes de debate

Faltam dois dias para o primeiro debate das eleições americanas. E o presidente americano, Donald Trump, falou sobre o evento neste domingo, 27, em seu Twitter. Trump escreveu que, antes do debate nesta semana, vai “fortemente” exigir que o rival Joe Biden faça um “teste de drogas”.

“Eu vou fortemente exigir um teste de drogas no ‘sonolento’ Joe Biden antes, ou depois, do debate de terça à noite. Naturalmente, eu vou concordar em fazer um também”, escreveu.

Trump afirmou ainda que as performances de Biden em debates têm sido “irregulares” e que “só drogas poderiam ter causado essa discrepância”.

Trump se refere ao rival como sleepy Joe Biden, fazendo referência à idade já avançada do rival e classificando-o como “sonolento”. Biden tem 77 anos e Trump, 74.

O debate de terça-feira abre a série de três encontros que os candidatos terão antes da eleição americana, em 3 de novembro. O primeiro embate acontecerá de forma presencial em Cleveland, no estado de Ohio. O debate é moderado pelo âncora da Fox News, Chris Wallace.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020