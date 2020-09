EXAME POLÍTICA: podcast analisa incêndios nos EUA e negacionismo de Trump

Os incêndios na Califórnia estão longe de ser importantes só para uma região dos Estados Unidos. Ao menos 19 pessoas morreram e milhares tiveram de deixar suas casas, algumas famílias tendo todo o patrimônio destruído. Enquanto isso, a fumaça já começa a se espalhar para outras regiões — deixando o céu de algumas regiões vizinhas laranja e acendendo o sinal de alerta sobre o tamanho do dano dos incêndios.

A tragédia faz diferença para a eleição nos Estados Unidos? O novo episódio do podcast EXAME POLÍTICA – temporada Eleições Americanas, que vai ao ar todas as sextas-feiras, traz uma análise sobre o impacto político dos incêndios. O pleito americano acontece em 3 de novembro e o presidente Donald Trump disputa a reeleição com o democrata Joe Biden.

O podcast conta com a participação de Maurício Moura, fundador do instituto de pesquisa Ideia e professor da George Washington University na área de políticas públicas, e o jornalista Sérgio Teixeira Junior, que de Nova York cobre as eleições americanas para EXAME. A editora de macroeconomia da EXAME, Fabiane Stefano, media o debate.

De um lado, os democratas (que governam a Califórnia) têm prometido aumentar recursos contra o aquecimento global e atraído eleitores mais jovens. Já o presidente Donald Trump tem se afastado da pauta ambiental — assim como parte de seus eleitores. Na prática, o tema ambiental não está entre as prioridades do eleitor americano, como mostram as pesquisas recentes. E isso pode impactar na eleição.

O episódio traz ainda as expectativas para a eleição em um dos estados mais decisivos do pleito, o Michigan. Nova pesquisa exclusiva da parceria Exame/IDEIA, com o instituto de opinião público IDEIA, mostra que Biden aparece ganhando em todos os lugares do estado, que foi crucial para a vitória de Trump em 2016. Por lá, o republicano ganhou com só 11.000 votos de vantagem entre os 4 milhões de eleitores.

