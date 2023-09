Quem é o empresário milionário que quer ser presidente dos EUA “roubando” táticas de Trump

Na noite desta quarta, 27, os republicanos realizam o segundo debate entre candidatos à Presidência para as eleições de 2024. Favorito na disputa no partido, o ex-presidente Donald Trump não comparecerá. Com isso, a atenção deve se concentrar em Vivek Ramaswary, apontado como destaque no primeiro debate.

Ramaswary, 38 anos, chamou a atenção no evento de agosto por ter discursos e trajetória que lembram a de Trump, embora seja bem mais jovem e não tenha problemas com a Justiça. O candidato tem patrimônio estimado pela Forbes em cerca de 950 milhões de dólares.

Filho de pais indianos, ele nasceu nos EUA e se formou em Harvard e Yale, duas das mais prestigiadas do país. Como empreendedor, criou algumas empresas e enriqueceu com a ideia de captar recursos de investidores do mercado financeiro para criar remédios e outros produtos a partir de inovações na biotecnologia.

Uma de suas empresas, a Axovant, levantou 315 milhões de dólares em seu IPO, em 2015, o maior valor obtido por uma biotech até então. A empresa buscava desenvolver um remédio para o Alzheimer, que não funcionou. A falha deu prejuízo a investidores, mas Ramaswary conseguiu proteger seu patrimônio.

Nos últimos anos, o empreendedor ficou conhecido por criticar os esforços das empresas para se tornarem mais inclusivas e responsáveis socialmente, as ações resumidas na sigla ESG. Em livros como "Woke.Inc", de 2021, Ramaswary defende que as companhias devem se concentrar em dar lucro e compara os movimentos de inclusão, como o de mulheres, LGBTs e imigrantes, a puro vitimismo.

Ramaswary publicou uma lista que chama de "dez verdades", na qual defende que existem apenas dois gêneros, que Deus é real, que a humanidade precisa de combustíveis fósseis e que racismo reverso é racismo, entre outros temas, que o aproximam das ideias de Donald Trump. O candidato já fez vários elogios ao ex-presidente, a quem considera um dos melhores líderes que o país já teve.

Trump abriu espaço na política e no Partido Republicano ao confrontar adversários de forma dura e defender ideias conservadoras e contrárias a grupos minoritários, como dar sinais de apoio a grupos racistas e dificultar a entrada e a permanência de imigrantes. Uma das "verdades" de Ramaswary é "uma fronteira aberta não é uma fronteira".

Como estão as pesquisas eleitorais nos EUA

No debate de agosto, Ramaswary disse não ser um político, mas um empreendedor. Ele buscou confrontar outros participantes de modo firme e, depois do evento, subiu nas pesquisas. Atualmente, está em terceiro lugar, com 5,7% das intenções dos republicanos. O governador da Florida, Ron Desantis, vem em segundo, com 13,8%. O ex-presidente Donald Trump é líder isolado, com 54,7% de preferência. Os dados foram compilados pelo site fivethirtyeight.

Apesar do favoritismo, Trump é alvo de vários processos na Justiça, e não está claro o que pode ocorrer se ele sofrer alguma condenação antes da eleição, marcada para novembro de 2024. A lei americana não impede condenados de concorrer ao cargo de presidente, mas nunca um partido de peso deu espaço para que um candidato condenado ou preso disputasse o comando do país.

O candidato republicano à Casa Branca será escolhido nas primárias, que começam em janeiro de 2024 e devem se estender até o meio do ano. O vencedor no partido provavelmente enfrentará o presidente Joe Biden, que deve garantir a nomeação do Partido Democrata para disputar a reeleição. Até agora, poucos nomes democratas lançaram candidatura, e é comum que o presidente em exercício consiga disputar a reeleição sem sofrer obstáculos em seu partido.

Que horas será o segundo debate dos republicanos?

O debate desta quarta (27) começa às 21h no horário da costa leste dos Estados Unidos (22h em Brasília), e será realizado em Simi Valley, na Califórnia. O evento será transmitido nos EUA pela Fox Business e pelo site da Fox News.

O encontro reunirá sete pré-candidatos republicanos: Tim Scott, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Doug Burgum, Mike Pence e Chris Christie.