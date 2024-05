Putin diz que Rússia está pronta para uma nova guerra mundial

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou nesta quinta-feira o Ocidente de tentar provocar um conflito global e disse que "ninguém teria permissão para ameaçar a maior potência nuclear do mundo". Putin deu a declaração durante as comemorações da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

À medida que as tropas russas avançam contra as forças da Ucrânia apoiadas pelo Ocidente, Putin acusou as elites ocidentais “arrogantes” de esquecerem o papel decisivo desempenhado pela União Soviética na derrota da Alemanha nazista, segundo a Reuters.

"Sabemos aonde leva a exorbitância de tais ambições. A Rússia fará tudo para evitar um confronto global", disse Putin na Praça Vermelha depois que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, passou as tropas em revista.

"Mas, ao mesmo tempo, não permitiremos que ninguém nos ameace. Nossas forças estratégicas estão sempre em estado de prontidão para o combate."

Putin classifica a guerra da Ucrânia como parte de uma luta contra o Ocidente. Segundo ele, a Rússia foi humilhada depois da queda do Muro de Berlim em 1989, com nações que antes orbitavam na esfera do Kremlin indo para o colo ocidental.

A Ucrânia e o Ocidente dizem que Putin está envolvido numa apropriação de terras ao estilo imperial. Eles prometeram derrotar a Rússia, que atualmente controla cerca de 18% da Ucrânia, incluindo a Crimeia, e partes de quatro regiões no leste da Ucrânia. A Rússia diz que as terras faziam parte do império russo e que estão apenas "retornando ao seu lugar de origem".

As autoridades russas alertam que a guerra na Ucrânia está entrando em sua fase mais perigosa até agora. Putin alertou repetidamente para o risco de uma guerra muito mais ampla envolvendo as maiores potências nucleares do mundo.

A crise aprofundou-se nas últimas semanas: o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um pacote de US$ 61 mil bilhões em ajuda à Ucrânia; A Grã-Bretanha disse que a Ucrânia tinha o direito de atacar a Rússia com armas britânicas; e o presidente francês, Emmanuel Macron, não descartou o envio de tropas francesas para combater as forças russas.