Vídeo de promoção do exército chinês usa trechos de filmes de Hollywood

Um vídeo de promoção da Força Aérea chinesa causou polêmica nesta segunda-feira depois que internautas constataram o uso de trechos de filmes de ação americanos como “Transformers” ou “A Rocha”.

Com 4,8 milhões de visualizações na rede social Weibo, o vídeo apresenta uma operação com o bombardeiro estratégico H6, capaz de transportar bombas convencionais ou nucleares.

O vídeo mostra pilotos chineses atacando bases militares situadas em ilhas que se parecem com as dos Estados Unidos em Diego Garcia (Oceano Índico) e Guam (Oceano Pacífico).

Mas os internautas detectaram outros detalhes surpreendentes no vídeo de mais de dois minutos, divulgado no fim de semana.

No meio das imagens é possível observar cenas de três filmes de Hollywood: “Transformers 2” (2009), “A Rocha” (1996, com Sean Connery) e “Guerra ao Terror” (Oscar de melhor filme em 2010).

“Nós promovemos um avião militar fabricado na China com trechos de filmes feitos nos Estados Unidos”, lamenta um usuário chinês do Weibo.

“É um vídeo de promoção chinês. Por que não usamos nossas próprias imagens?”, questiona outro.

As relações entre China e Estados Unidos estão cada vez mais tensas, sobretudo em relação a vários temas: desde a origem de coronavírus a questões de espionagem, passando por Hong Kong, direitos humanos ou a rivalidade tecnológica.

