Venezuela reduz jornada no serviço público para poupar energia

O governo da Venezuela anunciou no domingo, 23, a redução da jornada de trabalho no serviço público, devido à "emergência climática", que se reflete na redução dos reservatórios, vitais para a produção de energia no país.

A medida entra em vigor nesta segunda, 24, e lembra as aplicadas nos anos 2016 e 2018 pelo presidente Nicolás Maduro devido à redução da vazão da hidrelétrica de Guri, responsável por 80% da energia do país.

"Devido à emergência climática que levou ao aumento das temperaturas em escala mundial, enfrentamos um evento climatológico que afeta os níveis de água nos reservatórios que geram energia elétrica na região andina", informou o governo. "O horário de trabalho será ajustado para 8h às 12h30 nas próximas seis semanas". Além disso, "declara-se a escala 1 x 1".

Os órgãos responsáveis pelos serviços essenciais estão excluídos da medida. O governo pediu à população que apoie com "o ajuste da temperatura do ar-condicionado para 23°C, o aproveitamento da luz natural e o desligamento dos aparelhos elétricos" que não estiverem em uso.

Racionamentos de energia são frequentes há mais de 15 anos nos estados do interior da Venezuela. Entre 2019 e 2024, o país ficou às escuras durante dias devido a apagões, que especialistas atribuíram à falta de manutenção e o governo disse que se trataram de atos de sabotagem.