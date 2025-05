Trump x Harvard: Quais são as armas do presidente dos EUA contra a universidade?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem liderado uma campanha para pressionar universidades de elite dos Estados Unidos a promover uma série de mudanças políticas, sob o argumento de combater o antissemitismo nos campi e garantir a proteção dos direitos civis. Em meio à disputa entre autonomia acadêmica e controle governamental, seu governo tem tentado coagir instituições educacionais ao congelar financiamentos e revogar vistos de estudantes internacionais.

A Universidade Harvard tem sido o principal alvo da sua fúria. O governo Trump congelou mais de US$ 2,6 bilhões (R$ 14,6 bilhões, na cotação atual) em subsídios federais para pesquisas, após a universidade se recusar a reformular políticas de governança, disciplina, contratação e admissão não alinhadas com a agenda da Casa Branca. O programa da universidade para estudantes internacionais também teve sua certificação revogada, impedindo o ingresso de estrangeiros. Nesta terça-feira, o governo enviou uma carta às agências federais cancelando os contratos federais restantes direcionados a Universidade Harvard, estimados em US$ 100 milhões (cerca de R$ 570 milhões na cotação atual).

E os ataques podem se intensificar. Trump já anunciou que pretende retirar o status de isenção fiscal de Harvard — um benefício que, segundo análise da Bloomberg News, poupou a instituição de ao menos US$ 465 milhões (R$ 2,6 bilhões) em impostos em 2023. A Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou uma legislação que prevê aumento significativo de impostos sobre o rendimento líquido de fundos de universidades privadas, como o de Harvard.

A universidade entrou com uma ação judicial alegando que o governo ameaça sua independência e sufoca a liberdade de expressão ao suspender os recursos federais. Também considera ilegal o bloqueio à matrícula de estudantes estrangeiros.

Crítico antigo das universidades de elite, Trump sustenta que essas instituições promovem ideias contrárias aos valores americanos e adotam práticas que violam leis contra discriminação racial. Durante a campanha presidencial de 2024, ele ameaçou usar impostos, multas e processos para reduzir “fundos privados excessivamente grandes” e prometeu “reconquistar nossas outrora grandiosas instituições educacionais das garras da esquerda radical e dos maníacos marxistas”.

As críticas a Harvard, a mais antiga e rica universidade americana, têm se concentrado na suposta incapacidade de combater adequadamente o antissemitismo. O campus, como outros no país, viveu momentos turbulentos após o grupo palestino Hamas — classificado pelos EUA como organização terrorista — matar 1.200 pessoas e sequestrar mais de 200 em Israel, em outubro de 2023. Na guerra subsequente, mais de 53 mil palestinos morreram na Faixa de Gaza, segundo o ministério da Saúde, administrado pelo Hamas. O conflito gerou protestos estudantis e denúncias de antissemitismo em Harvard feitas por alunos judeus e organizações estrangeiras.

Alan Garber, ex-pró-reitor, assumiu como presidente interino em janeiro de 2024, após a renúncia de Claudine Gay, e foi efetivado no cargo em agosto. Em resposta às críticas, adotou uma definição formal de antissemitismo e criou novos programas educacionais para os estudantes.

Ainda assim, Trump e outros conservadores alegam que Harvard falhou em proteger adequadamente os alunos judeus. Em carta de 11 de abril, o governo Trump acusou centros da universidade como o de Estudos do Oriente Médio e a Escola de Teologia de promoverem assédio antissemita ou estarem “ideologicamente capturados”.

O Departamento de Segurança Interna afirmou, em 22 de maio, que a liderança de Harvard criou “um ambiente inseguro ao permitir que agitadores antiamericanos e pró-terrorismo assediassem e agredissem fisicamente pessoas”. Segundo o órgão, muitos desses manifestantes seriam estudantes estrangeiros.

O governo também acusou Harvard de cooperação com o Partido Comunista Chinês. Em carta de 19 de maio, parlamentares republicanos exigiram esclarecimentos sobre os vínculos da universidade com o governo chinês e seu exército, alegando que Harvard teria treinado membros de uma organização paramilitar envolvida no genocídio de uigures, minoria étnica muçulmana.

O que levou ao congelamento dos recursos?

Em 31 de março, o governo Trump ameaçou cortar quase US$ 9 bilhões (R$ 50,8 bilhões) em subsídios, alegando que Harvard não combateu o assédio antissemita. Um grupo federal de combate ao antissemitismo enviou, em 3 de abril, exigências de reformas na governança como condição para manter o financiamento.