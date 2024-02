Trump vence indicação do Partido Republicano em Nevada

Donald Trump venceu o caucus de Nevada na quinta-feira, 8, acrescentando mais delegados em sua trajetória, aparentemente implacável, para a indicação presidencial do Partido Republicano.

Trump era o único candidato importante nas cédulas quando os membros do partido se reuniram em edifícios públicos em todo o estado do sudoeste dos Estados Unidos para votar de maneira presencial.

Os primeiros resultados mostraram que o ex-presidente (2017-2021) superou amplamente em votos o seu rival, um empresário do Texas, e os principais veículos de notícias americanos informaram que Trump levaria todos os delegados disponíveis do estado.

Foi a segunda vez que as preferências presidenciais foram votadas em Nevada esta semana.

Uma primária estadual ocorreu na terça-feira, com Nikki Haley em segundo lugar na chapa republicana.

Haley está muito atrás de Trump na corrida geral pela indicação do partido e está prestes a sofrer outra derrota em seu estado natal, a Carolina do Sul, no final deste mês.

A ex-embaixadora do país na ONU insistiu na quarta-feira que não abandonará a disputa. "Estou nisso a longo prazo", afirmou aos seus apoiadores em um evento de campanha na Califórnia, segundo o The New York Times.

Trump afirmou na quinta-feira que acha que a continuidade da candidatura de Haley não é uma boa ideia, mas que isso não o incomodava. "Não sei por que ela continua, mas deixemos que continue", acrescentou. "Eu realmente não me importo".