Trump prepara tarifas para importações de móveis; medida pode afetar o Brasil

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou na noite desta sexta-feira, 22, que o governo está conduzindo uma “investigação detalhada sobre a importação de móveis”, com o objetivo de aplicar tarifas específicas ao setor.

“Em aproximadamente 50 dias, essa investigação será concluída e os móveis importados serão tarifados, com a taxa ainda a ser definida”, afirmou Trump em uma publicação nas redes sociais. De acordo com o republicano, a medida pode ajudar a fortalecer os fabricantes de móveis locais.

Após o anúncio, as ações das principais varejistas de móveis caíram significativamente no pregão estendido em Nova York. A Wayfair teve uma queda de até 10%, a Arhaus perdeu 7,7% e a Williams-Sonoma teve uma queda de 6,7%. Por outro lado, a La-Z-Boy, que tem uma grande produção na América do Norte, registrou um aumento de até 3,7% após o fechamento do mercado, assim como a Ethan Allen Interiors, segundo informações da Bloomberg.

Trump não forneceu detalhes sobre o andamento da investigação. No entanto, um funcionário do governo informou à Reuters que o Departamento de Comércio está conduzindo o processo como parte de uma investigação sobre madeira e produtos derivados, no âmbito da Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio, que permite a imposição de tarifas sobre produtos considerados essenciais para a segurança nacional.

De acordo com a legislação, o secretário de Comércio deve apresentar os resultados da investigação em até 270 dias a partir de seu início, ocorrido em 10 de março, embora a decisão final de Trump possa ocorrer após esse prazo.

Esse anúncio faz parte de um conjunto crescente de setores que enfrentam a ameaça de tarifas. O Departamento de Comércio já analisa a possibilidade de sobretaxas em áreas como produtos farmacêuticos, semicondutores, aeronaves, minerais essenciais e caminhões médios.

Nesta quinta-feira, 21, o governo informou que iniciou uma investigação sobre as importações de energia eólica, um setor frequentemente criticado por Trump, que inclusive afirmou que as turbinas eólicas prejudicam a paisagem de seus campos de golfe na Escócia.

Trump já implementou tarifas sobre aço, alumínio, cobre e automóveis.

Medida pode afetar o Brasil

O anúncio não mencionou nenhum país específico, mas o Brasil é um dos exportadores de móveis para os Estados Unidos. No ano passado, as exportações brasileiras de móveis para o mercado americano totalizaram US$ 249,6 milhões, sendo a maioria proveniente de cidades catarinenses como São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho, segundo a Bloomberg.

Somente a região de São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho exportou US$ 123,4 milhões em móveis no ano passado, dos quais US$ 77 milhões foram destinados aos Estados Unidos. No primeiro semestre deste ano, as exportações para os EUA chegaram a US$ 39,19 milhões.

Essa região abriga 7 mil trabalhadores distribuídos em 398 indústrias, sendo 20 delas exportadoras. Como reflexo da possibilidade de novas tarifas, cerca de 600 funcionários, de quatro empresas, foram colocados em férias coletivas, de acordo com dados do Siticom-SBS.