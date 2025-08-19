EUA amplia tarifas para mais de 400 produtos de aço e alumínio; garfos, motos e trens estão na lista

O presidente Donald Trump surpreendeu os setores da indústria e do varejo dos Estados Unidos ao ampliar as tarifas sobre aço e alumínio para incluir mais de 400 itens de consumo que utilizam esses metais, como motocicletas e utensílios de mesa.

Despachantes aduaneiros e importadores tiveram pouco tempo para se ajustar à mudança, que entrou em vigor na segunda-feira e afetou também as mercadorias já em trânsito, segundo informações da Bloomberg.

A nova lista de produtos com tarifas foi divulgada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras na sexta-feira. A decisão foi confirmada nesta terça-feira, 19, pelo Departamento de Comércio dos EUA, que informou que 407 categorias de produtos derivados de aço e alumínio estariam agora sujeitas à tarifa setorial.

“A ação de hoje abrange turbinas eólicas e suas peças e componentes, guindastes móveis, tratores de esteira (bulldozers) e outros equipamentos pesados, vagões ferroviários, móveis, compressores e bombas, além de centenas de outros produtos”, afirmou o Departamento de Comércio em um comunicado.

De acordo com a nota, os novos produtos incluídos estarão sujeitos a uma alíquota de 50%, que se aplica a todos os itens que contêm derivados de aço e alumínio, independentemente de seu país de origem.

No entanto, o órgão deixou representantes da indústria e varejo confusos pela falta de orientações sobre as novas tarifas, especialmente no que diz respeito a mercadorias já em trânsito, e não está claro se essas novas tarifas se somam às já aplicadas de acordo com o país de origem.

Após seis meses de guerra comercial promovida por Trump e os efeitos de uma pandemia que causou grandes interrupções no fornecimento, o setor de transporte se surpreendeu com o alcance e a rapidez na implementação dessa nova medida tarifária.

"Temos enfrentado várias dessas implementações de última hora ao longo de 2025; esta, em particular, afeta todos os meus clientes de maneira enorme", disse Shannon Bryant, despachante aduaneiro de Michigan, em entrevista à Bloomberg.

"Anúncios anteriores ao menos incluíam algumas isenções para mercadorias em trânsito, o que permitia aos importadores tomar decisões de compra mais informadas", acrescentou ela. "Este foi único nesse sentido, é quase uma 'pegadinha'".

O que mais está na lista?

A nova lista também inclui peças automotivas, produtos químicos e plásticos, destacando o poder de Trump para aplicar tarifas setoriais, além da ordem executiva que ele utilizou para impor as chamadas tarifas recíprocas.

"Basicamente, se é brilhante, metálico ou remotamente relacionado a aço ou alumínio, provavelmente está na lista", escreveu Brian Baldwin, vice-presidente de alfândega nos EUA da gigante de logística Kuehne + Nagel International AG, em uma postagem no LinkedIn. "Isso não é apenas mais uma tarifa — é uma mudança estratégica na forma como derivados de aço e alumínio são regulados."

O desafio em aplicar tarifas a produtos derivados está em determinar a proporção de um item feito dos materiais-alvo. A Flexport, empresa digital de agenciamento de fretes, afirmou em seu blog que “para muitas marcas, isso significa correr atrás de fornecedores em busca de dados detalhados: peso de alumínio, porcentagem do valor aduaneiro e país de fundição/refino”. O ônus de conformidade, segundo a Flexport, “é significativo”.

Esse lote de tarifas também abrange uma variedade de itens, como motocicletas, equipamentos de movimentação de carga, cadeirinhas de elevação para bebês, utensílios domésticos e produtos de cuidados pessoais embalados em recipientes ou embalagens metálicas.

Alcance pode atingir US$ 328 bi em mercadorias

Jason Miller, professor de gestão da cadeia de suprimentos na Universidade Estadual de Michigan, estima que as tarifas sobre metais cheguem a US$ 328 bilhões em mercadorias, com base nas importações de 2024. Esse valor é seis vezes maior do que em 2018 e um grande aumento em relação aos US$ 191 bilhões que estavam sob tarifa antes dessa alteração, afirmou ele à Bloomberg.

Trump impôs as primeiras tarifas sobre aço e alumínio em 2018 com o objetivo de estimular a produção interna, tornando mais caro para os americanos comprar materiais estrangeiros. No entanto, grandes fornecedores como Canadá, México e a União Europeia acabaram sendo isentos, e indústrias americanas afirmam que ainda enfrentam dificuldades para competir com as importações.

Em junho, Trump cumpriu uma promessa de campanha ao dobrar a tarifa sobre aço e alumínio para 50% e também solicitou sugestões à indústria sobre como ampliá-la ainda mais.