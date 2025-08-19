EUA amplia tarifas para mais de 400 produtos de aço e alumínio; garfos, motos e trens estão na lista

Repórter
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14h49.
O presidente Donald Trump surpreendeu os setores da indústria e do varejo dos Estados Unidos ao ampliar as tarifas sobre aço e alumínio para incluir mais de 400 itens de consumo que utilizam esses metais, como motocicletas e utensílios de mesa.
Despachantes aduaneiros e importadores tiveram pouco tempo para se ajustar à mudança, que entrou em vigor na segunda-feira e afetou também as mercadorias já em trânsito, segundo informações da Bloomberg.
A nova lista de produtos com tarifas foi divulgada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras na sexta-feira. A decisão foi confirmada nesta terça-feira, 19, pelo Departamento de Comércio dos EUA, que informou que 407 categorias de produtos derivados de aço e alumínio estariam agora sujeitas à tarifa setorial.
“A ação de hoje abrange turbinas eólicas e suas peças e componentes, guindastes móveis, tratores de esteira (bulldozers) e outros equipamentos pesados, vagões ferroviários, móveis, compressores e bombas, além de centenas de outros produtos”, afirmou o Departamento de Comércio em um comunicado.
De acordo com a nota, os novos produtos incluídos estarão sujeitos a uma alíquota de 50%, que se aplica a todos os itens que contêm derivados de aço e alumínio, independentemente de seu país de origem.
No entanto, o órgão deixou representantes da indústria e varejo confusos pela falta de orientações sobre as novas tarifas, especialmente no que diz respeito a mercadorias já em trânsito, e não está claro se essas novas tarifas se somam às já aplicadas de acordo com o país de origem.
Após seis meses de guerra comercial promovida por Trump e os efeitos de uma pandemia que causou grandes interrupções no fornecimento, o setor de transporte se surpreendeu com o alcance e a rapidez na implementação dessa nova medida tarifária.
"Temos enfrentado várias dessas implementações de última hora ao longo de 2025; esta, em particular, afeta todos os meus clientes de maneira enorme", disse Shannon Bryant, despachante aduaneiro de Michigan, em entrevista à Bloomberg.
"Anúncios anteriores ao menos incluíam algumas isenções para mercadorias em trânsito, o que permitia aos importadores tomar decisões de compra mais informadas", acrescentou ela. "Este foi único nesse sentido, é quase uma 'pegadinha'".
A nova lista também inclui peças automotivas, produtos químicos e plásticos, destacando o poder de Trump para aplicar tarifas setoriais, além da ordem executiva que ele utilizou para impor as chamadas tarifas recíprocas.
"Basicamente, se é brilhante, metálico ou remotamente relacionado a aço ou alumínio, provavelmente está na lista", escreveu Brian Baldwin, vice-presidente de alfândega nos EUA da gigante de logística Kuehne + Nagel International AG, em uma postagem no LinkedIn. "Isso não é apenas mais uma tarifa — é uma mudança estratégica na forma como derivados de aço e alumínio são regulados."
O desafio em aplicar tarifas a produtos derivados está em determinar a proporção de um item feito dos materiais-alvo. A Flexport, empresa digital de agenciamento de fretes, afirmou em seu blog que “para muitas marcas, isso significa correr atrás de fornecedores em busca de dados detalhados: peso de alumínio, porcentagem do valor aduaneiro e país de fundição/refino”. O ônus de conformidade, segundo a Flexport, “é significativo”.
Esse lote de tarifas também abrange uma variedade de itens, como motocicletas, equipamentos de movimentação de carga, cadeirinhas de elevação para bebês, utensílios domésticos e produtos de cuidados pessoais embalados em recipientes ou embalagens metálicas.
Jason Miller, professor de gestão da cadeia de suprimentos na Universidade Estadual de Michigan, estima que as tarifas sobre metais cheguem a US$ 328 bilhões em mercadorias, com base nas importações de 2024. Esse valor é seis vezes maior do que em 2018 e um grande aumento em relação aos US$ 191 bilhões que estavam sob tarifa antes dessa alteração, afirmou ele à Bloomberg.
Trump impôs as primeiras tarifas sobre aço e alumínio em 2018 com o objetivo de estimular a produção interna, tornando mais caro para os americanos comprar materiais estrangeiros. No entanto, grandes fornecedores como Canadá, México e a União Europeia acabaram sendo isentos, e indústrias americanas afirmam que ainda enfrentam dificuldades para competir com as importações.
Em junho, Trump cumpriu uma promessa de campanha ao dobrar a tarifa sobre aço e alumínio para 50% e também solicitou sugestões à indústria sobre como ampliá-la ainda mais.