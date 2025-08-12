Petro critica Trump por classificar Bogotá como um dos 'piores lugares do mundo'

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou nesta terça-feira que seu homólogo americano, Donald Trump, tenha considerado Bogotá entre os piores lugares do mundo sem nunca ter estado na cidade.

"Se não conhece Bogotá, não pode saber. O presidente Trump deve saber, e se não, que lhe contem, que Bogotá é um dos lugares da Terra onde não morre uma só criança de fome, isso a torna um dos melhores lugares da Terra", escreveu Petro em sua conta na rede social X.

Trump disse ontem, ao anunciar que assume o controle federal da polícia de Washington D.C. e a mobilização de ao menos 800 efetivos da Guarda Nacional, sob a justificativa de que a "insegurança está fora de controle", que Bogotá está entre os piores lugares do mundo.

Da sala de imprensa da Casa Branca, Trump pintou um cenário de uma capital americana fora de controle pelo crime, dizendo que os homicídios são muito mais altos do que em lugares considerados "os piores do mundo", como Bogotá e Cidade do México.

A prefeitura de Bogotá, cidade de cerca de 8 milhões de habitantes, não se pronunciou sobre os comentários de Trump.

"A taxa de assassinatos em Washington hoje é mais alta do que a de Bogotá, Colômbia, e Cidade do México (...) esses lugares que você ouve que são os piores do mundo", disse o republicano, assegurando que a capital americana "está sob ataque de gangues violentas, criminosos, maníacos e vagabundos e isso não pode acontecer mais".

Trump se baseou em gráficos que mostram a taxa de assassinatos de 2024, nos quais se vê que Washington – onde foram registrados 27,54 por 100 mil habitantes – lidera a classificação e praticamente dobra a que a segue, Bogotá (15,1 por 100 mil), e supera outras como Cidade do México, Islamabad, Lima, Ottawa, Paris e Havana.