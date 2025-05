Trump diz que não buscará um terceiro mandato como presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista televisiva que não está considerando seriamente disputar um terceiro mandato na Casa Branca, algo proibido pela Constituição.

"Isso não é algo que eu esteja buscando fazer", disse ele a Kristen Welker, apresentadora do programa "Meet the Press", da emissora NBC News, segundo trechos da conversa divulgados neste domingo como prévia.

"Estou buscando ter quatro grandes anos e depois passar o cargo para alguém, idealmente um grande republicano, um grande republicano que dê continuidade", acrescentou.

Trump, que já foi presidente entre 2017 e 2021, mencionou diversas vezes a hipótese de um terceiro mandato desde que voltou à Casa Branca em 20 de janeiro.

A loja virtual de Trump chegou a vender bonés com a inscrição "Trump 2028", ano das próximas eleições presidenciais. Uma das contas do ex-presidente na rede X (antigo Twitter) publicou, no fim de abril, uma foto de um de seus filhos, Eric Trump, usando esse boné.

A Constituição dos Estados Unidos foi emendada em 1947 para estabelecer o limite de dois mandatos presidenciais, pouco depois da morte de Franklin Roosevelt, que faleceu no início de seu quarto mandato na Casa Branca.

Respeito à constituição

Durante a entrevista, Donald Trump, declarou que desconhece se deve respeitar a Constituição, o documento fundacional da nação.

"Não sei", respondeu o presidente à apresentadora Kristen Welker, quando ela perguntou ao republicano se acredita que deve respeitar o ditado na Carta Magna.