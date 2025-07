Trump diz que está falando com dirigentes do Camboja e da Tailândia sobre cessar-fogo Uma disputa territorial na fronteira que remonta a várias décadas já deixou pelo menos 33 mortos

"Acabei de falar com o primeiro-ministro do Camboja sobre o fim da guerra com a Tailândia", indicou Trump, que está visitando a Escócia, na sua plataforma Truth Social. (Andrew Reynolds/AFP)