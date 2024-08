Trump diz que concordou em ter um debate dia 10 de setembro; equipe de Harris não confirma

O candidato republicano Donald Trump diz que "chegou a um acordo" com a oponente democrata e atual vice-presidente, Kamala Harris, para realizar um debate na TV no dia 10 de setembro. No entanto, a equipe da vice-presidente dos EUA não confirmou tal acordo.

O que dizem os candidatos

Trump publicou na sua plataforma "Truth Social" que concordou com um debate na rede ABC, sob as mesmas regras do debate que manteve em 27 de junho, na CNN, com o então candidato democrata, o presidente Joe Biden, que se retirou da campanha devido às críticas por seu desempenho no confronto com Trump e habilidades físicas aos 81 anos.

Segundo o magnata, no encontro com Harris também não haverá plateia no estúdio e o microfone de cada candidato será silenciado quando o outro intervir.

Chamando a ABC de “a rede de notícias mais desagradável e injusta do setor”, Trump disse que a TV finalmente lhe deu garantias de que o debate, a ser realizado na Filadélfia, seria “justo”.

Mas a campanha de Harris, que sempre pressionou por um confronto com os microfones ligados, respondeu acusando Trump de violar as regras do jogo e foi evasiva ao concordar com os termos.

"Ambos os candidatos deixaram claro, publicamente, a sua vontade de debater com microfones ligados durante todo o encontro, para permitir trocas substanciais entre eles, mas parece que Donald Trump está deixando seus manipuladores dominá-lo. É triste", disse a equipe da vice-presidente, num comunicado. declaração.

Trump já havia se recusado a participar do debate, o que ocorreu quando Harris decolava na intenção de voto como candidata democrata à Casa Branca, após a desistência de Biden.

O republicano acusou a ABC de parcialidade no último domingo, postando em sua plataforma: “Eu me pergunto por que você faria o debate contra Kamala Harris nessa rede?”

A sua campanha sustenta que o fórum deveria ser realizado nas condições acordadas com Biden antes de o presidente abandonar a sua campanha à reeleição, embora o próprio Trump tenha dito que a questão do microfone “não importa”.

A equipe de Harris diz, no entanto, que os assessores de Trump querem que os microfones sejam silenciados para ajudar o republicano a manter-se concentrado quando não estiver falando, porque “eles não acreditam que o seu candidato possa agir como um presidente durante 90 minutos”.

Trump acrescentou, em sua postagem, que Harris se recusou a participar de um debate em 4 de setembro na Fox News, mas prometeu manter a data aberta caso ela “mudasse de ideia”.