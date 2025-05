Trump cogita retirar mais US$ 3 bilhões em subsídios para Harvard

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 26, que está considerando retirar outros US$ 3 bilhões em subvenções para Harvard com o propósito de direcionar os fundos para centros de formação profissional, insistindo que a prestigiada universidade ainda não enviou as listas de estudantes internacionais que seu governo está exigindo.

“Estou considerando retirar US$ 3 bilhões em subvenções de uma Harvard muito antissemita e passá-los a escolas de formação profissional de todo o país. Que investimento ótimo e tão necessário seria para os Estados Unidos!”, escreveu Trump nesta segunda-feira em sua rede social própria, a Truth Social.

Nos últimos meses, o governo Trump cortou quase US$ 2 bilhões em subvenções federais para Harvard, ameaçou retirar suas isenções fiscais e anunciou na última quinta-feira que deixará de emitir vistos para seus estudantes estrangeiros que aqueles já matriculados na universidade terão de se transferir para outro centro ou correrão o risco de expulsão.

Esta última medida, que uma juíza federal bloqueou temporariamente desde sexta-feira passada, é uma resposta à recusa de Harvard em fornecer dados sobre seus estudantes internacionais para que o governo possa determinar quais deles participaram de protestos pró-Palestina e outras atividades sancionadas pelo governo.

"Ainda estamos esperando as listas de estudantes internacionais de Harvard para que possamos determinar, após um gasto desnecessário de bilhões de dólares, quantos lunáticos radicalizados, todos eles encrenqueiros, não deveriam ser admitidos de novo em nosso país", afirmou Trump nesta segunda-feira em outra publicação na Truth Social.

"Harvard é muito lenta na apresentação desses documentos, e provavelmente com razão! A melhor coisa sobre Harvard é que buscaram e encontraram a melhor juíza (para eles!). Mas não se preocupem, no final o governo VAI GANHAR!", completou.

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump intensificou seu confronto com prestigiadas instituições acadêmicas da Ivy League, como Columbia e Harvard, acusando esta última de alimentar o antissemitismo ao permitir manifestações contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza ou de favorecer o Partido Comunista chinês com seus programas de intercâmbio.