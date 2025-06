Trump anuncia acordo comercial com a China e diz que aguarda aprovação de Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 11, a conclusão de um acordo comercial com a China, que inclui o fornecimento imediato de terras raras e a ampliação do acesso de estudantes chineses às universidades americanas. Em uma publicação em seu perfil no TruthSocial, Trump afirmou que o acordo está sujeito à aprovação final de ambos os líderes, ele e o presidente chinês Xi Jinping.

“O nosso acordo com a China está fechado, sujeito à aprovação final minha e do presidente Xi,” disse Trump, referindo-se às negociações que ocorreram em Londres, onde ambas as partes chegaram a um entendimento importante para a renovação do comércio de bens sensíveis, incluindo minerais críticos.

O novo pacto traz a promessa da China fornecer terras raras essenciais para a indústria americana, com a entrega ocorrendo “de imediato”, como enfatizado pelo presidente. “Teremos ímãs completos, e todas as terras raras necessárias serão fornecidas, de forma antecipada, pela China,” completou Trump em sua postagem.

Como contrapartida, os Estados Unidos se comprometeram a cumprir o que foi acordado na negociação, incluindo a manutenção do fluxo de estudantes chineses para as universidades americanas. Trump afirmou que esse aspecto sempre foi positivo em sua gestão. "Estudantes chineses usarão nossas faculdades e universidades (o que sempre foi bom para mim!)", escreveu o presidente.

O acordo também envolve uma revisão nas tarifas entre as duas nações. Segundo Trump, os Estados Unidos manterão uma tarifa de 55%, enquanto a China se beneficiará de uma tarifa de 10%. “A relação está excelente!” concluiu Trump, destacando a satisfação com o andamento das negociações.

As tratativas entre as duas maiores economias do mundo chegam em um momento de intensa atenção global, com a tentativa de aliviar as tensões comerciais e reestabelecer o fluxo de mercadorias cruciais para ambos os países. As tarifas, que haviam sido elevadas durante o auge da guerra comercial entre as potências, passaram a ser revistas após acordos anteriores, como o realizado em Genebra no mês passado.

O impacto de tal acordo pode se refletir diretamente nas relações comerciais globais, principalmente no setor de tecnologia e no mercado de minerais essenciais para a indústria eletrônica. O fornecimento de terras raras por parte da China, vital para a produção de eletrônicos, é um ponto central do entendimento.