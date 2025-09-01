Mundo

Taxa de desemprego da zona do euro recua e atinge menor nível desde 1998

Taxa recuou 0,1 ponto em relação a junho e está no menor nível desde o início da série

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08h51.

A taxa de desemprego na zona do euro registrou uma leve queda em julho, a 6,2%, na comparação com o índice de 6,3% registrado em junho, após uma revisão para cima de 0,1 ponto, anunciou nesta segunda-feira a agência europeia de estatística Eurostat.

Menor taxa desde o início da série histórica

A taxa nos países da zona do euro está no menor nível desde que a Eurostat iniciou os registros em abril de 1998, um resultado que também foi observado em novembro de 2024.

Comparação com 2024 mostra melhora

Na comparação com julho de 2024, a taxa de desemprego caiu 0,2 ponto nos 20 países da zona do euro.

