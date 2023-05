Setor público na China tem aumento salarial maior do que setor privado em 2022

O setor público na China teve um aumento salarial maior do que o setor privado em 2022, de acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país. O salário médio anual dos trabalhadores urbanos do setor público foi de 114.029 iuanes, um aumento nominal de 6,7% em relação ao ano anterior, ou 7.192 iuanes. Já o salário médio anual dos trabalhadores do setor privado foi de 65.237 iuanes, um aumento nominal de 3,7% em relação ao ano anterior, ou 2.353 iuanes. Isso representa uma diferença de 3% a favor do setor público, a maior em uma década.

O setor privado sofreu com a pandemia, resultando em uma queda acentuada na taxa de aumento salarial em todo o país. Em 2021, o salário médio no setor privado aumentou 8,9% em comparação com o ano anterior, enquanto em 2022 caiu para 3,7%.

O índice de preços ao consumidor na China aumentou 2% em 2021, o que significa que os salários estão aumentando em uma direção positiva. No entanto, muitas empresas privadas reduziram seus custos com funcionários no ambiente econômico adverso do ano passado, levando a uma taxa de desemprego urbano na China que subiu de 5,1% em 2021 para 5,5% em 2022. A taxa de desemprego entre os jovens subiu ainda mais, passando de 14,3% em 2021 para 17,6% em 2022.

Setores

Ao se aprofundar em setores específicos, a agricultura teve o salário mais baixo em 2022, com uma média anual de 42.605 iuanes, enquanto o setor de tecnologia da informação, software e serviços de informação teve o salário mais alto, com uma média anual de 123.894 iuanes. O setor financeiro ficou em segundo lugar, com uma média anual de 110.304 iuanes, mas teve o maior aumento salarial em toda a sociedade, atingindo 15,6%. O setor imobiliário foi o único a registrar uma redução salarial, com queda de 3,2% em relação ao ano anterior, com um salário médio anual de 56.435 iuanes.

Para lidar com a situação de emprego difícil, as empresas estatais, que dominam a metade da economia chinesa, foram instruídas a expandir a contratação. As oportunidades de emprego ampliadas se concentraram principalmente em setores como tabaco, petróleo e telecomunicações móveis, que são operados por empresas estatais, e esse também é o motivo pelo qual a diferença no aumento salarial entre os dois setores de emprego foi ampliada.

Por: Zhuohua Liang

Tradução: Mei Zhen Li