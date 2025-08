Sem passaportes, sem intercâmbio: China limita viagens de funcionários públicos

Quando Tina Liu foi contratada para lecionar literatura em uma escola pública de ensino fundamental no sul da China, seu contrato incluía os avisos habituais sobre faltas e desempenho no trabalho. Mas havia uma cláusula adicional: viajar para o exterior sem a permissão da escola poderia resultar em demissão.

A regra foi reforçada em um grupo de mensagens da equipe: “De acordo com as regulamentações das instâncias superiores, os professores precisam fortalecer sua consciência disciplinar. Atualmente, não permitiremos férias no exterior.”

Por toda a China, avisos semelhantes estão se espalhando à medida que as autoridades aumentam o controle sobre os contatos de funcionários públicos com estrangeiros. Alguns professores de jardim de infância, médicos, contratados do governo e funcionários de empresas estatais foram obrigados a entregar seus passaportes. Em algumas cidades, aposentados devem esperar dois anos para reavê-los.

Autoridades citam diversas razões, incluindo proteger a segurança nacional, combater a corrupção e reduzir custos. No entanto, o alcance das restrições cresceu rapidamente, afetando até mesmo trabalhadores que dizem não ter acesso a informações sensíveis ou verbas públicas. O The New York Times conversou com sete funcionários públicos — entre eles, uma professora de música do ensino fundamental, uma enfermeira e uma professora de literatura — que confirmaram as restrições.

As regras fazem parte de um esforço das autoridades centrais para impor maior “disciplina política” e lealdade ideológica aos trabalhadores do governo. Duas pessoas entrevistadas disseram que também foram obrigadas a informar suas contas pessoais em redes sociais aos empregadores. Outra relatou que precisava notificar a chefia sempre que saía da cidade onde trabalhava. Alguns governos locais proibiram funcionários públicos de comer em grupos com mais de três pessoas, após diversos relatos de bebedeiras excessivas em jantares oficiais.