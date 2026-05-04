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Secretário de Trump se reunirá com o papa após embate

Encontro ocorre após meses de desacordos e guerra de palavras entre presidente americano e primeiro papa nascido nos EUA

Encontro entre primeiro pontífice americano e Marco Rubio vem em cenário de desacordos e laços tensos (Canva/Montagem/Getty Images)

Encontro entre primeiro pontífice americano e Marco Rubio vem em cenário de desacordos e laços tensos (Canva/Montagem/Getty Images)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11h55.

O Vaticano confirmou nesta segunda-feira, 4, que o papa Leão XIV receberá na quinta-feira o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, uma reunião que ocorrerá após o embate entre o pontífice e o presidente Donald Trump.

O encontro entre o papa e Rubio será realizado nesta quinta-feira, às 11h30 (horário local, 6h30 de Brasília), no Palácio Apostólico do Vaticano. Leão XIV, o primeiro pontífice americano da história - e que, antes de sua eleição há um ano, já havia criticado as políticas migratórias de Trump -, teve um desentendimento à distância com o presidente republicano, desta vez devido à guerra no Irã.

Embates

Há um mês, em 7 de abril, o Papa classificou como "inaceitável" a ameaça do presidente dos EUA de acabar com "toda uma civilização" em sua guerra contra Teerã, ao que Trump respondeu chamando-o de "fraco" e "péssimo em política externa".

Uma semana depois, Leão XIV encerrou a questão, assegurando que não temia o governo Trump nem tinha interesse em debater com o presidente, reforçando sua intenção de continuar pregando a paz. Após esse desentendimento, o chefe da diplomacia americana voará para Roma para, além de outros compromissos previstos na capital italiana, reunir-se com o papa compatriota e tentar estabilizar a relação entre Washington e o Vaticano.

Não será a primeira vez que se encontram, já que, em 19 de maio de 2025, Leão XIV reuniu-se no Vaticano com Rubio e com o vice-presidente JD Vance, ambos católicos, um dia após o início de seu papado.

No mesmo dia, o pontífice também receberá o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk.

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