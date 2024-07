Seca deixa milhões de pessoas sem alimentos no Zimbábue Diante do aumento da desnutrição, profissionais da saúde criaram um mingau nutricional; entenda o que está motivando essa seca no país africano

Após uma recente seca, Zimbábue e os vizinhos Malauí e Zâmbia estão entre os países da África austral mais afetados pela desnutrição (Jekesai NJIKIZANA / AFP/AFP)