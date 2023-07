Rússia bombardeia mais um terminal de grãos e amplia ataques a portos ucranianos

As forças russas atacaram um terminal de grãos na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia neste sábado, 29, segundo autoridades ucranianas ouvidas pelo The New York Times. Os novos ataques ampliam o bombardeio da infraestrutura do país que acende a luz amarela sobre a capacidade de Kiev de enviar grãos para o mundo.

Moscou vem atingindo portos ucranianos quase que diariamente desde que desistiu do acordo que permitiria a Ucrânia escoar seus grãos por meio do Mar Negro.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu aumentar as defesas aéreas ao redor do porto e da costa sul, mas os recursos de Kiev são escassos e ele enfrenta escolhas difíceis sobre onde implantar o número limitado de sistemas de defesa aérea que podem derrubar os mísseis mais sofisticados da Rússia.

A Ucrânia continua pedindo a seus aliados ocidentais que acelerem a entrega de mais sistemas de defesa aérea e alerta que o bombardeio russo contínuo pode deixá-la sem a infraestrutura necessária para transportar grãos, mesmo que as rotas marítimas do Mar Negro se abram.