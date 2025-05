Resultado do conclave: fumaça branca sai da chaminé e novo papa é escolhido

Os cardeais elegeram um novo papa. A chaminé da Capela Sistina soltou fumaça branca, às 13h08 desta quinta-feira, 8, o que significa que o conclave chegou ao fim.

O nome do novo papa será revelado em breve. Em conclaves anteriores, o novo pontífice foi apresentado ao público cerca de uma hora após a fumaça branca ser solta.

Após ser escolhido no conclave, o eleito precisa responder a duas perguntas, feitas pelo cardeal decano: "Aceita sua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e "Como deseja ser chamado?". Após responder sim, ele torna-se papa e bispo de Roma.

Em seguida, um por um, os cardeais expressam um gesto de respeito e obediência ao novo papa, antes do anúncio aos fiéis. Depois, o novo papa receberá as vestes brancas e outros símbolos do papado, como um anel especial e um crucifixo.

Da varanda da basílica de São Pedro, o cardeal francês Dominique Mamberti, de 73 anos, anunciará "Habemus papam". Em seguida, o novo pontífice aparece e pronuncia a bênção "urbi et orbi" (À cidade e ao mundo). Em seguida, ele fará seu primeiro pronunciamento no cargo.

O novo papa substituirá Francisco, morto em 21 de abril e que ficou no cargo por 13 anos. O papa chefiará a Igreja Católica, religião seguida por 1,4 bilhão de pessoas no planeta. Dentre eles, há 182 milhões de brasileiros, segundo dados da instituição.

Para ser eleito papa, são necessários dois terços dos votos. Sendo 133 os cardeais eleitores, o eleito precisou, no mínimo, de 89 votos.

Assista ao vivo

A TV do Vaticano exibe as imagens da praça de São Pedro ao vivo. O novo pontífice será apresentado e fará um discurso à multidão em breve. Assista abaixo.

Nos últimos dois conclaves, o resultado saiu no segundo dia de votação. Bento 16, eleito em 2005, e Francisco, em 2013, foram confirmados na quarta votação geral, feita ao final do segundo dia.

Os 133 cardeais eleitores saíram por volta das 7h45 locais (2h45 em Brasília) da residência de Santa Marta, onde estão hospedados durante o conclave, para se dirigirem à Capela Paulina, que fica a quase um quilômetro de distância, de micro-ônibus ou a pé. Na Capela Paulina, eles participaram de uma missa antes de retornar à Capela Sistina, que fica a poucos metros, por volta das 9h30 locais (4h30 em Brasília). Uma vez na Capela Sistina, os cardeais rezariam primeiro a liturgia das horas e, em seguida, começaram a segunda votação.

Por que a fumaça preta atrasou no primeiro dia?

Na quarta-feira, 6, havia a expectativa de que a fumaça saísse da capela às 14h (19h na hora local). No entanto, houve um atraso de duas horas, e o sinal preto foi emitido apenas às 16h (21h no Vaticano).

Segundo a agência EFE, o grande atraso desta quarta-feira pode ter sido devido a uma longa meditação antes do voto do cardeal Raniero Cantalamessa.

Outro ponto é que se foi necessário mais tempo para as votações, pois há 18 cardeais a mais do que no conclave em que Jorge Bergoglio foi eleito papa, em 2013. Cada cardeal deposita seu voto na urna de uma vez e precisa fazer um breve ritual antes disso.

Com EFE e AFP.