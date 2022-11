Republicano Ron Johnson é reeleito senador pelo Wisconsin, mostram projeções

Diversos veículos da imprensa norte-americana projetam que o atual senador pelo Estado do Wisconsin, o republicano Ron Johnson, foi reeleito no pleito de meio mandato realizado na terça-feira, 8, nos Estados Unidos. As contagens dos veículos mostram que Johnson recebeu 50,5% dos votos até então contabilizadas, contra 49,3% do democrata Mandela Barnes, com cerca de 95% das urnas apuradas.

Assim, a contagem de cadeiras no Senado norte-americano fica empatada em 48 a 48, sendo que os republicanos já têm o Alaska garantido, uma vez que os dois candidatos que lideram a corrida por lá são do partido.

As disputas nos Estados de Nevada, Arizona e Geórgia seguem indefinidas. Para este último, deve haver segundo turno entre o democrata Raphael Warnock e o republicano Herschel Walker, segundo projeta a CNN.

