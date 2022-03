Reino Unido impõe sanções e bloqueia bens do russo dono do Chelsea

O governo do Reino Unido impôs nesta quinta-feira sanções ao proprietário do clube de futebol Chelsea, Roman Abramovich, em meio à invasão militar russa na Ucrânia. O bilionário é um dos sete oligarcas russos cujos ativos foram congelados no país.

Em um documento do Tesouro do Reino Unido publicado online, Abramovich é descrito como um "oligarca pró-Kremlin" que tem ligações próximas com o presidente russo, Vladimir Putin. Abramovich negou anteriormente ter laços financeiros estreitos com Putin.

A invasão à Ucrânia fez com que os milionários russos virassem alvo de pressão política e de um pacote de sanções por parte de governos europeus e dos Estados Unidos. No futebol, os impactos começaram a ser sentidos.

Antes que o Reino Unido bloqueasse o dinheiro do Chelsea, Abramovich anunciou que iria colocar o atual campeão europeu e mundial à venda. O clube é avaliado em US$ 2 bilhões (pouco mais de R$ 10 bilhões) após os 19 anos da gestão do empresário. O congelamento de ativos anunciado hoje significa que a operação não será mais possível.

O Everton, também da Premier League, comunicou o rompimento de todos os contratos com Alisher Usmanov, homem próximo de Putin e dono da holding que é uma das principais patrocinadoras do clube.

Licença para continuar jogando

A secretária de Cultura do Reino Unido, Nadine Dorries, disse que o Chelsea receberá uma licença especial para que possa continuar jogando, pagando funcionários e garantindo que os torcedores que já compraram ingressos marquem presença nas partidas.

No Twitter, escreveu que o governo está "trabalhando duro para garantir que o clube e o esporte nacional não sejam desnecessariamente prejudicados por essas importantes sanções".

Para garantir que Abramovich não receba nenhum lucro, o clube não poderá mais vender novos ingressos para nenhum jogo ou mercadorias em suas lojas ou site. As restrições financeiras podem afetar desde viagens para jogos até a capacidade do time de comprar e vender jogadores.