Recuperação industrial na China desacelera em janeiro com retorno da covid-19

A atividade industrial da China cresceu ao ritmo mais lento em cinco meses em janeiro, abalada por uma onda de infecções domésticas por coronavírus, mas ainda em linha com a recuperação em curso na segunda maior economia do mundo.

O Índice de Gerentes de Compras oficial da indústria (PMI) caiu para 51,3 em janeiro de 51,9 em dezembro, informou o escritório nacional de estatísticas em um comunicado no domingo, 31.

O indicador permaneceu acima da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contração em uma base mensal, mas estava abaixo dos 51,6 esperado por analistas, segundo uma pesquisa da Reuters.

No setor de serviços, a atividade se expandiu pelo 11º mês consecutivo, mas também desacelerou, disse o departamento de estatísticas. O PMI de serviços oficial caiu para 52,4, ante 55,7 em dezembro.

O PMI composto oficial, que combina os dados da indústria e de serviços, caiu a 52,8, de 55,1 em dezembro.

Em janeiro, a China continental informou mais de 2.000 casos de coronavírus. Embora o número seja pequeno comparado a outros países, as autoridades estavam preocupadas com os riscos de transmissão durante o período de viagens do Ano Novo Lunar, que constitui a maior migração humana no mundo e acontece durante 40 dias em janeiro e fevereiro. Durante o mês, várias grandes cidades foram fechadas com dezenas de milhões testados para covid-19, interrompendo a atividade fabril e pesando no setor de serviços, incluindo logística e transporte.