Raro acidente com aviões de caça mata dois pilotos na França

Dois pilotos franceses morreram na quarta-feira quando seus aviões Rafale colidiram em pleno voo no leste da França, segundo informou o presidente Emmanuel Macron. O acidente é considerado raro por se tratar de aeronaves militares de alta tecnologia.

"Com grande tristeza, soubemos da morte do capitão Sebastien Mabire e do tenente Matthis Laurens em um acidente aéreo durante uma missão de treinamento com o Rafale", publicou Macron no X.