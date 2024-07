Qual o melhor país para os nomades digitais? Relatório aponta ranking

Em um momento em que o trabalho remoto continua a crescer, a busca por destinos ideais para nômades digitais se intensificou. Segundo um novo relatório da Global Citizen Solutions, a Espanha é o melhor país para quem deseja trabalhar remotamente, superando 65 outras nações analisadas. O estudo avaliou aspectos como qualidade de vida, custo de visto, benefícios, inovação tecnológica e condições econômicas. As informações são da Bloomberg.

O destaque da Espanha no ranking se deve a diversos fatores, como uma nova legislação que incentiva o empreendedorismo, isenção de impostos sobre rendimentos estrangeiros e alta qualidade de vida. Além disso, o país oferece uma infraestrutura robusta para tecnologia e inovação, facilitando a vida dos trabalhadores digitais. Outros países europeus, como Holanda e Noruega, também se destacam no ranking, reforçando o papel da Europa como destino preferido para nômades digitais.

Benefícios

O relatório mostrou que países como a Espanha e a Holanda oferecem vantagens adicionais para quem opta por trabalhar remotamente. Entre os benefícios estão a possibilidade de obtenção de residência permanente e até mesmo de cidadania, algo que torna esses destinos ainda mais atraentes para quem busca estabilidade a longo prazo. No entanto, é importante notar que o custo de vida em algumas dessas regiões pode ser elevado, o que pode ser um fator limitante para alguns trabalhadores.

Por outro lado, países como Estônia e Romênia oferecem um custo de vida mais acessível, além de uma infraestrutura tecnológica avançada, o que os coloca em destaque no ranking. Canadá é o único país fora da Europa a figurar no top 10, graças a sua recente estratégia de atrair trabalhadores do setor tecnológico.

Tendências

O estudo também apontou que a maioria dos programas de visto para nômades digitais foi lançada após o início da pandemia de COVID-19, refletindo uma resposta rápida à mudança global em direção ao trabalho remoto. Cerca de 60% dos vistos disponíveis não fazem distinção de nacionalidade ou profissão, permitindo que um número crescente de pessoas, inclusive de países com passaportes menos vantajosos, busque melhores oportunidades de mobilidade global.

Com a maioria dos melhores destinos localizados na Europa, o relatório revela um cenário favorável para quem busca aliar trabalho e qualidade de vida. No entanto, países como Japão e Taiwan também emergem como alternativas viáveis, cada um com suas características próprias e vantagens competitivas.

Veja o top 15 países para nômades digitais