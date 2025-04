Presidente do México vê anúncio de tarifas de Trump como 'bom' para o país

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quinta-feira que o anúncio de tarifas para o resto do mundo feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi “bom” para o México, algo que ela atribuiu à “boa relação” entre os dois governos.

“No caso do México não há tarifas adicionais, nem para o Canadá, embora no caso do Canadá eles façam algumas especificações, e isso é bom para o país, embora alguns não queiram reconhecer, tem a ver com o bom relacionamento que construímos com o governo dos EUA”, declarou em entrevista coletiva.

Sheinbaum parabenizou a isenção de Trump, na quarta-feira, das tarifas sobre os parceiros do Acordo México-EUA-Canadá (conhecido como T-MEC), embora as taxas de 25% sobre os produtos não cobertos pelo acordo e um adicional de 25% sobre aço, alumínio e carros para seus componentes não americanos continuem.

Embora isso implique em impostos comerciais para cerca de metade das exportações do México para os EUA, o México ficou de fora das “tarifas recíprocas” impostas por Trump, que contemplam um mínimo de 10% para todo o mundo e taxas mais altas para outras regiões, como 20% para a União Europeia e 34% para a China.

A presidente mexicana atribuiu esse panorama a uma relação com Washington que “se baseia no respeito à soberania, na colaboração e na coordenação, mas com respeito ao México”.

“Isso permitiu que o México não tivesse tarifas adicionais, e isso tem a ver com a força de nosso governo e, como sempre digo, há muitas pessoas no México, essa é a força de nosso país, é aí que reside, no fato de não haver divisão entre o povo e o governo”, disse ela.

A presidente mexicana considerou que o “acordo tem sido bom até agora” com Trump, com quem se comprometeu em fevereiro a enviar 10 mil membros da Guarda Nacional para a fronteira comum para combater o tráfico de drogas e de migrantes.

Sheinbaum também assegurou que “ainda está em diálogo com o governo dos EUA”, já que o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, “construiu um relacionamento muito bom com o secretário de Comércio dos EUA”, Howard Lutnick.

“Acho que é muito importante dizer que hoje o México é altamente respeitado pelos EUA e pelo mundo inteiro. E essa relação de respeito que conseguimos construir com o presidente Trump, que tem a ver com diálogo franco, cooperação e respeito, nos permitiu ter um status preferencial hoje”, finalizou.