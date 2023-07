Presidente da Câmara ameaça lançar investigação de impeachment contra Biden

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, afirmou que pode lançar uma investigação de impeachment contra o presidente Joe Biden.

Durante entrevista à Fox News veiculada nesta terça-feira, 25, McCarthy disse que seria mentira que a família Biden não recebeu dinheiro da China, em caso que envolve o filho do presidente, Hunter Biden.

O presidente da Câmara acusa Joe Biden de usar seu posto para beneficiar a família. McCarthy diz que é preciso investigar mais essas questões, como a relação financeira entre Hunter Biden e um cidadão da Romênia que foi depois condenado por corrupção, entre outros negócios do filho do presidente no exterior.

A oposição republicana afirma que os pagamentos eram feitos para "a família Biden", no momento em que Joe Biden era vice-presidente do país. O atual presidente nega qualquer relação com os negócios do filho.