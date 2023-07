Soldados de elite dos EUA são encontrados mortos dentro de carro em posto de gasolina

Três fuzileiros navais dos Estados Unidos foram encontrados mortos dentro de um carro estacionado num posto de gasolina de Hampstead, na Carolina do Norte. Os integrantes da força de elite de combate foram identificados como Tanner J. Kaltenberg, de 19 anos; Merax C. Dockery, de 23; e Ivan R. Garcia, também de 23 anos. A polícia local investiga o caso.

O trio foi achado já sem vida, no último domingo, dentro de um Sedan de quatro portas na rodovia 17, a cerca de 40 minutos de onde estavam lotados, em Camp Lejeune. Agentes do departamento de polícia local encontraram o grupo depois de serem acionados por parentes de um dos jovens, que relataram o desaparecimento dele.

"Estamos aguardando o relatório da autópsia, mas temos uma ideia do que provavelmente aconteceu", afirmou, na terça-feira, o sargento Chester Ward, do Departamento do Xerife do Condado de Pender, sem detalhar a causa suspeita.

Sem risco a comunidade

Os investigadores afirmaram que não há riscos para a comunidade após o incidente. Os três fuzileiros navais eram operadores de veículos motorizados do Batalhão de Logística de Combate 2. Em posts nas redes sociais, os jovens publicaram imagens de uniforme, segurando armas, durante missões em países como a Noruega.

Merax C. Dockery também publicou fotos suas dentro de um carro com o interior decorado.

O Departamento do Xerife não estabeleceu um prazo para quando a autópsia ficará pronta e determinará a causa da morte.

