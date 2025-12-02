Pré-candidato à presidência do Peru é alvo de ataque a tiros

Um ataque a tiros foi realizado contra um pré-candidato à presidência do Peru nesta terça-feira, 2, pela manhã, quando ele se encontrava em uma caminhonete na região de Cerro Azul.

Rafael Belaunde Llosa, representante do partido Libertad Popular, não teve ferimentos graves. A confirmação foi dada à emissora peruana RPP por Pedro Cateriano, ex-presidente do Conselho de Ministros.

"É um mau início de campanha. Acho que nós peruanos já sabemos o que é a violência e, bom, estamos infelizmente atravessando um contexto de atividade criminosa, mas é preciso rejeitar com firmeza esse ataque que Rafael Belaunde sofreu a tiros na manhã de hoje. Acho que é algo que não deveria acontecer", declarou Cateriano.

🔴#LOÚLTIMO | Pedro Cateriano: "Atacaron a balazos a Rafael Belaunde". 📻 ► 89.7 FM / 730 AM

📺 ► Movistar 10 - 710 HD

📲 ► https://t.co/p3D4WYMyFihttps://t.co/GRQKBzNsz5 pic.twitter.com/gJJXDokZXP — RPP Noticias (@RPPNoticias) December 2, 2025

De acordo com Cateriano, o pré-candidato passa bem: "Felizmente, os criminosos não conseguiram seu objetivo (...) Ele está em Cerro Azul cumprindo trâmites legais perante a Polícia".

O ex-presidente do Conselho de Ministros do Peru afirmou também que Belaunde Llosa possui um empreendimento na região onde ocorreu o atentado. "Como em qualquer atividade que ele realiza, ele faz trabalhos de supervisão e controle, e esse condenável incidente ocorreu hoje".

Em uma publicação nas redes sociais, o ex-ministro do Interior do Peru, Gino Costa, classificou o ataque como um “grave atentado”.

“As investigações devem esclarecer o motivo do crime, e a Justiça deve sancionar rápida e firmemente seus responsáveis. Cabe ao governo garantir a segurança dos candidatos à presidência e deter já a violência eleitoral”, escreveu.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

*Mais informações em breve.