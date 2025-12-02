Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Pré-candidato à presidência do Peru é alvo de ataque a tiros

Rafael Belaunde Llosa, do partido Libertad Popular, não teve graves ferimentos

(X/Reprodução)

(X/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14h14.

Última atualização em 2 de dezembro de 2025 às 14h22.

Tudo sobrePeru
Saiba mais

Um ataque a tiros foi realizado contra um pré-candidato à presidência do Peru nesta terça-feira, 2, pela manhã, quando ele se encontrava em uma caminhonete na região de Cerro Azul.

Rafael Belaunde Llosa, representante do partido Libertad Popular, não teve ferimentos graves. A confirmação foi dada à emissora peruana RPP por Pedro Cateriano, ex-presidente do Conselho de Ministros.

"É um mau início de campanha. Acho que nós peruanos já sabemos o que é a violência e, bom, estamos infelizmente atravessando um contexto de atividade criminosa, mas é preciso rejeitar com firmeza esse ataque que Rafael Belaunde sofreu a tiros na manhã de hoje. Acho que é algo que não deveria acontecer", declarou Cateriano.

De acordo com Cateriano, o pré-candidato passa bem: "Felizmente, os criminosos não conseguiram seu objetivo (...) Ele está em Cerro Azul cumprindo trâmites legais perante a Polícia".

O ex-presidente do Conselho de Ministros do Peru afirmou também que Belaunde Llosa possui um empreendimento na região onde ocorreu o atentado. "Como em qualquer atividade que ele realiza, ele faz trabalhos de supervisão e controle, e esse condenável incidente ocorreu hoje".

Em uma publicação nas redes sociais, o ex-ministro do Interior do Peru, Gino Costa, classificou o ataque como um “grave atentado”.

“As investigações devem esclarecer o motivo do crime, e a Justiça deve sancionar rápida e firmemente seus responsáveis. Cabe ao governo garantir a segurança dos candidatos à presidência e deter já a violência eleitoral”, escreveu.

*Mais informações em breve. 

Acompanhe tudo sobre:PeruTiroteios

Mais de Mundo

Venezuela autoriza retomada de voos de repatriação a pedido de Trump

Trump ameaça Honduras e pressiona apuração de eleição disputada

Enchentes na Ásia já deixam mais de 1.200 mortos

Argentina firma acordo com EUA para reforçar combate ao crime organizado

Mais na Exame

Brasil

Lula e Trump conversam por 40 minutos sobre economia e combate ao crime

Casual

Lexus, “a marca do omotenashi”, lança elétrico de meio milhão de reais

Pop

Knives Out 3: quando estreia o novo filme de 'Entre Facas e Segredos'?

Esporte

Barcelona x Atlético de Madrid: veja onde assistir, horário e escalações