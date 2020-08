Praia na Espanha é considerada um exemplo de distanciamento social

Imagens feitas por um drone da praia de Regla, em Chipiona, cidade localizada na região de Andaluzia, na Espanha, viralizaram. O vídeo foi divulgado pela policia local no dia 25 de julho. A imagem foi inicialmente divulgada pela Sky News.

Em entrevista ao Canal Sur Radio y Televisión, o prefeito da cidade comemorou a organização. Luis Mario Aparcero se mostrou satisfeito e disse que as imagens com drones é um dos métodos utilizados pela polícia para controlar as aglomerações no local.

Além dos drones que monitoram aglomerações, a praia tem marcadores horizontais com 5 metros de distância para guiar os banhistas. Os banhistas devem ficar na frente desses marcadores e contar seis passos de distância. Dessa forma, todos os grupos podem manter quatro metros de distância dos outros e ainda deixar um corredor de 1 metro de distância para passagem.

No domingo, 28, foi registrado um alto índice de ocupação da praia. Contudo, não foi necessário restringir o acesso ao local. Mas no sábado, 26, e em outras praias próximas da região foi necessário restringir o número de pessoas, que passaram do índice permitido.