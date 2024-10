Praga proíbe turismo em bares e tenta atrair visitantes mais 'cultos'

Os vereadores de Praga anunciaram nesta segunda-feira, 14, a proibição de visitas a bares organizadas por agências de viagens. A decisão faz parte de uma estratégia para atrair turistas mais cultos, segundo as autoridades.

A capital da República Tcheca, com 1,3 milhão de habitantes, é um destino popular para despedidas de solteiro e diversão noturna. Muitas agências oferecem passeios por bares, aproveitando o fato de que, em alguns restaurantes, a cerveja é mais barata do que a água. Nos bares do centro, é comum encontrar meio litro da bebida por menos de 3 euros (18 reais).

Medidas buscam reduzir o turismo de massa

O vice-prefeito de Praga, Zdenek Hrib, afirmou que "as visitas guiadas não podem ocorrer entre às 22h e às 6h". Essas restrições visam minimizar os impactos negativos do turismo noturno no cotidiano da cidade e melhorar a experiência dos visitantes. Já Jiri Pospisil, outro representante municipal, destacou que a Prefeitura quer atrair turistas mais instruídos e com maior poder aquisitivo, afastando aqueles que viajam apenas para consumir álcool em curto período.

Decisão é bem recebida pelo setor hoteleiro

A medida foi elogiada pelo setor local. Vaclav Starek, diretor da Associação Tcheca de Hotéis e Restaurantes, afirmou que as visitas aos bares têm sido um problema tanto para os moradores quanto para outros turistas. Ele ainda ressaltou: “Não acredito que isso vá afetar nossas vendas. Ninguém será proibido de ir a um bar, mas esses passeios organizados todas as noites não são necessários.”