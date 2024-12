Posse de Donald Trump causa apreensão em estudantes estrangeiros nos EUA

Medo e incerteza estão se espalhando por muitas universidades dos EUA antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro. Algumas instituições estão aconselhando estudantes estrangeiros a retornarem mais cedo das férias de inverno em meio a promessas de outra proibição de viagens, como a que deixou estudantes retidos no exterior no início do último mandato do republicano.

Segundo informações da CNN, em um país onde mais de 1,1 milhão de estudantes estrangeiros se matricularam em faculdades e universidades durante o ano acadêmico de 2023-24, o republicano prometeu políticas de imigração mais rígidas após seu retorno à Casa Branca, incluindo uma expansão de sua proibição anterior de viagens para pessoas de países predominantemente muçulmanos e a revogação de vistos de estudante de "estrangeiros radicais antiamericanos e antissemitas".

Estudantes internacionais geralmente têm vistos de não-imigrantes que lhes permitem estudar nos EUA, mas esse documento não fornece um caminho legal para permanecer no país.

Férias encurtadas

Nos campi de Nova York à Califórnia, os alunos não apenas se esforçaram para fazer as provas finais antes das férias de inverno, mas alguns também se prepararam para possíveis interrupções em suas vidas acadêmicas e a possibilidade de não conseguirem concluir seus estudos. De acordo com a CNN, algumas universidades pediram aos alunos que adiassem ou encurtassem seus planos de viagem para fora dos EUA antes da posse de Trump.

O Office of Global Learning da Cornell University aconselhou os alunos que estão viajando para o exterior a retornarem antes do início do semestre da primavera em 21 de janeiro ou a "se comunicarem com um orientador sobre seus planos de viagem e estarem preparados para atrasos".

"É provável que uma proibição de viagens entre em vigor logo após a posse", alertou a universidade aos alunos no final do mês passado. "É provável que a proibição inclua cidadãos dos países visados ​​no primeiro governo Trump: Quirguistão, Nigéria, Mianmar, Sudão, Tanzânia, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Síria, Venezuela, Iêmen e Somália. Novos países podem ser adicionados a esta lista, principalmente China e Índia".

Na University of Southern California, que teve mais de 17.000 estudantes internacionais durante o último ano acadêmico, os diretores pediram aos estudantes estrangeiros em um e-mail para voltarem aos EUA uma semana antes do retorno de Trump à Casa Branca, dizendo que "uma ou mais ordens executivas impactando viagens... e processamento de vistos" podem ser emitidas. A USC tem o maior número de estudantes internacionais na Califórnia. Já a NYU teve o maior número de estudantes internacionais nos EUA — mais de 27.000 — durante o último ano acadêmico.

“Embora não haja certeza de que tais ordens serão emitidas, a maneira mais segura de evitar quaisquer desafios é estar fisicamente presente nos EUA antes do início do semestre da primavera em 13 de janeiro de 2025”, disse o USC Office of International Service, de acordo com um relatório da instituição.

Impacto na economia

Além disso, a promessa de Trump de “deportações em massa” reverbera em indústrias críticas, como agricultura, lazer e hospitalidade, construção e assistência médica.

O presidente eleito prometeu ao mesmo tempo dar “automaticamente” green cards a estrangeiros que se formarem em faculdades dos EUA, uma proposta que — se for adotada por Trump e aprovada pelo Congresso — poderia abrir caminho para que potencialmente milhões de estudantes internacionais se tornem residentes permanentes legais.

Pouco depois de Trump fazer essa promessa em junho, no entanto, um porta-voz da campanha disse que o grupo seria limitado aos “graduados mais qualificados” e seria examinado para “excluir todos os comunistas, islâmicos radicais, apoiadores do Hamas, aqueles que odeiam a América e que dependem de assistência pública”. Trump não mencionou publicamente a proposta desde junho, e não está claro como abordará a questão.