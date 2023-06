Por que Kiev tem escapado quase ilesa dos incansáveis bombardeios russos recentes?

Encontre, mire, atire. O exercício é o mesmo para as equipes de defesa aérea da Ucrânia, que trabalham sem parar para combater a barragem implacável de mísseis que os russos lançam em Kiev, impedindo o bombardeio mais intenso da capital desde as primeiras semanas da guerra movida pela Rússia há mais de 15 meses.

Somente no mês de maio, a Rússia bombardeou Kiev 17 vezes. Disparou mísseis hipersônicos de caças MiG-31 e atacou com mísseis balísticos terrestres poderosos o suficiente para nivelar um bloco de apartamentos inteiro. Bombardeiros e navios russos dispararam dezenas de mísseis de cruzeiro de longo alcance, e mais de 200 drones de ataque participaram de blitzes destinadas a confundir e sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas.

É uma luta constante para os defensores ucranianos. Os ataques russos podem ser implacáveis. Eles vêm principalmente à noite, mas às vezes durante o dia, como nesta segunda-feira.

Mesmo quando a Ucrânia consegue lançar mísseis do céu, os destroços que caem podem trazer morte e destruição. No início desta quinta-feira, a Rússia enviou uma saraivada de 10 mísseis balísticos em Kiev. Autoridades ucranianas disseram que todos foram abatidos, mas que os fragmentos que caíram mataram três pessoas, incluindo uma criança, e feriram mais de uma dúzia.

No entanto, no geral, muito pouco penetrou na complexa e cada vez mais sofisticada rede de defesa aérea em torno da capital da Ucrânia, salvando dezenas de vidas.

"Não temos dias de folga — disse Riabyi, o "atirador" de 26 anos que faz parte de uma equipe de mísseis antiaéreos de duas pessoas responsável por proteger apenas um pedaço do céu nos arredores de Kiev.

As defesas aéreas da Ucrânia são uma colcha de retalhos costurada de armas, muitas delas recém-fornecidas pelo Ocidente, protegendo milhões de civis em Kiev e outras cidades e protegendo a infraestrutura crítica que inclui quatro usinas nucleares em funcionamento. Tom Karako, diretor do Projeto de Defesa contra Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington, chamou isso de "uma espécie de mistura confusa" de sistemas.

Existem centenas de pessoas como Riabyi, equipadas com mísseis Stinger terra-ar fabricados nos Estados Unidos e outras armas portáteis. Muitos outros estão operando lançadores mais complexos que chegaram recentemente, como o Patriot (americano), Nasams (norueguês-americano) e Samp/T (franco-italiano). A Ucrânia também usa canhões antiaéreos Gepard de fabricação alemã e uma mistura de defesas aéreas da era soviética.

'Defensores do céu'

Andriy Yusov, porta-voz da agência de inteligência militar da Ucrânia, disse que os recentes ataques aéreos direcionados à capital foram um ataque "massivo e sem precedentes" destinado a esgotar os sistemas de defesa aérea, desferir um poderoso golpe simbólico no coração da antiga capital e semear o terror.

O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, mais uma vez agradeceu aos "defensores do céu" em seu discurso à nação na noite de terça-feira. A batalha nos céus, ele deixou claro, é tão importante quanto a luta sangrenta travada pelos soldados em terra.

As equipes de defesa aérea conseguiram abater cerca de 90% dos mísseis e drones recebidos recentemente e, notavelmente, 100% dos mísseis balísticos direcionados a Kiev, de acordo com a Força Aérea ucraniana. Essas estatísticas não puderam ser verificadas independentemente.

Os recursos de defesa aérea também serão críticos na iminente contraofensiva da Ucrânia, mantendo as armas recém-adquiridas seguras enquanto se preparam para a batalha e, em seguida, fornecendo cobertura para as tropas ucranianas se conseguirem romper as linhas russas.

O sucesso contínuo nos céus, no entanto, não é de forma alguma garantido. Documentos vazados do Pentágono tornados públicos em abril expressam profunda preocupação de que a Rússia possa alcançar a superioridade aérea à medida que a Ucrânia fica sem mísseis antiaéreos para os sistemas S-300 e Buk projetados pelos soviéticos, que ainda constituem a espinha dorsal das defesas aéreas da Ucrânia.

Desde que essa análise vazou, os aliados ocidentais da Ucrânia intensificaram a entrega de novos sistemas e munições. A chegada de duas baterias Patriot no final de abril deu à Ucrânia seu primeiro sistema projetado para derrubar mísseis balísticos.

Contraofensiva

Os sistemas de defesa aérea contam com uma variedade de métodos para derrubar mísseis. Para um míssil de cruzeiro, que pode viajar a cerca de 800 km/h, um interceptador pode direcionar sua assinatura de calor ou rastrear um laser projetado no míssil pelo defensor ucraniano, entre outros métodos.

Mísseis balísticos são capazes de viajar muito mais rápido. Os ucranianos os alvejam com mísseis interceptadores que também são capazes de viajar em alta velocidade e que têm sua própria orientação e radar para auxiliar no rastreamento em tais velocidades. A única defesa comprovada contra os poderosos mísseis russos Iskander é o sistema de defesa aérea Patriot dos EUA, que pode ser disparado em nove segundos após a identificação de um alvo.

Ainda assim, a Ucrânia deve tomar decisões difíceis sobre como implantar recursos limitados. Karako disse que os recentes ataques a Kiev mostraram "como um ataque aéreo combinado pode ser estressante e desafiador", ressaltando a necessidade da Ucrânia de continuar construindo suas defesas enquanto os russos tentam derrubá-las.

Embora autoridades ucranianas e ocidentais tenham notado que a Rússia provavelmente está ficando sem mísseis de precisão e contando mais com mísseis e drones menos precisos, Moscou mostrou que ainda tem a capacidade de realizar ataques em um ritmo regular.

Desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala há 15 meses, disparou mais de 5 mil mísseis e drones de ataque contra alvos em toda a Ucrânia, de acordo com um estudo recente do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Contudo, como as ofensivas terrestres da Rússia, os ataques aéreos falharam em produzir os efeitos militares estratégicos que Moscou desejava, de acordo com o estudo, e as defesas aéreas ucranianas "moldaram muito o curso da guerra, limitando o poder de ataque russo".

Para os moradores de Kiev, as blitzes quase noturnas têm sido exaustivas e aterrorizantes. O primeiro alarme costuma soar depois da meia-noite e as agressões duram horas.

— Estou verificando as informações tentando entender o que está voando e de onde — disse Natalia Ulianytska, 32 anos, ativista de direitos humanos que mora em Kiev. — Quando há um grande ataque de míssil, vou ao banheiro junto com meu gato.

Riabyi disse que teve de aprender na prática. Ele ainda estava treinando em uma base no Oeste da Ucrânia quando a Rússia invadiu. Sua esposa, grávida de seu primeiro filho, fugiu de casa ao norte de Kiev antes que os soldados russos pudessem ocupar a aldeia. Riabyi foi então despachado para a capital.

Sua filha nasceu em maio, mas ele só a viu pela primeira vez em dezembro. Eles passaram alguns dias juntos e então ele teve que retornar ao seu posto para ajudar a garantir que ela pudesse dormir com segurança