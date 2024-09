Por que a Alemanha espera (na melhor das hipóteses) uma estagnação da economia?

O governo da Alemanha está prestes a cortar sua previsão de crescimento para este ano. Assim, a maior economia da Europa não avançaria nada em 2024, segundo a Bloomberg.

Autoridades em Berlim esperam agora, na melhor das hipóteses, uma estagnação. A previsão anterior era de crescimento de 0,3%.

Tal resultado significaria mais um ano perdido para uma economia que foi sobrecarregada pela fraqueza de seu setor industrial em meio à paralisação do fornecimento de gás após a invasão da Ucrânia, bem como pela fraca demanda chinesa e sua luta para fazer a transição para veículos elétricos.

A perspectiva de nenhum crescimento é uma admissão efetiva de derrota pelo governo de coalizão e outro golpe no governo do chanceler Olaf Scholz, que não vê crescimento econômico por dois trimestres seguidos desde que assumiu o cargo em dezembro de 2021.

Com uma eleição agora a menos de um ano para acontecer, isso também estreita perigosamente a janela para que ele consiga qualquer recuperação significativa antes de ir para as urnas. O descontentamento do eleitor já se fez conhecido neste ano para o Parlamento Europeu e nos estados do leste.

A estimativa final do governo para 2024 pode ser ainda mais fraca do que crescimento zero - isso vai depender de alguns dados da indústria ainda a serem divulgados.

Uma série de más notícias — desde a ameaça da Volkswagen de fechar fábricas na Alemanha até a decisão da Intel de adiar um investimento de € 30 bilhões (US$ 33,5 bilhões) para uma nova fábrica de chips no leste do país — ressalta os ventos contrários que afetam a economia.