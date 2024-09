Alemanha anuncia apoio militar adicional à Ucrânia no valor de 150 milhões de euros

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, anunciou nesta sexta-feira, no âmbito de uma reunião do Formato Ramstein, um apoio militar adicional a Kiev avaliado em 150 milhões de euros, com a entrega de 12 sistemas de lançamento de obuses Panzerhaubitze 2000.

Segundo afirmou Pistorius em uma breve conversa com jornalistas, seis destes sistemas de artilharia serão entregues ainda este ano e outros seis no próximo, em uma ajuda que tenta satisfazer parte das necessidades do Exército ucraniano na frente de batalha.

“A partir dos meus contatos com o meu homólogo Rustem Umerov na quarta-feira em Berlim e hoje com o presidente Volodymyr Zelensky, sei que os ucranianos também precisam de apoio urgente para o combate terrestre”, disse o ministro sobre a ajuda com os sistemas de artilharia autopropulsada que são os Panzerhaubitze 2000.

Além disso, Pistorius destacou que a Alemanha já enviou 58 tanques modelo Leopard 1 em uma iniciativa conjunta com a Dinamarca, e acrescentou que Berlim está trabalhando com a nação nórdica e a Holanda para colocar 77 tanques Leopard 1 nas mãos do Exército ucraniano o mais rápido possível.

“Continuamos em um processo de entrega contínua”, declarou Pistorius, que também fez alusão ao futuro envio de mais veículos blindados para engenheiros e para a desminagem e transporte de tropas.

O ministro da Defesa do chanceler Olaf Scholz também observou que o apoio alemão à Ucrânia também se concentra na defesa antiaérea, algo para o que Berlim ainda planeja enviar dois sistemas IRIS-T SLS e IRIS-T SLM para Kiev este ano, somando-se aos sete já enviados.

Estes sistemas antiaéreos somam-se a outros sistemas entregues pela Alemanha, como Gepard, Skynex e Stinger, e ao trabalho de treinamento de militares ucranianos que ocorre em solo alemão.

“Desde novembro de 2022 treinamos mais de 16 mil membros das Forças Armadas ucranianas na Alemanha”, detalhou Pistorius.