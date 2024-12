Petro anuncia aumento de 9,54% no salário mínimo na Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, assinou nesta terça-feira (25) o decreto que estabelece um aumento de 9,54% no salário mínimo do país. A partir de 1º de janeiro, o valor será de 1.423.500 pesos colombianos (cerca de R$ 1.990), representando um acréscimo real no padrão de vida dos trabalhadores.

Até então, o salário mínimo na Colômbia era de 1.300.000 pesos (aproximadamente R$ 1.817). O aumento, segundo Petro, vai impulsionar o poder de compra dos colombianos, especialmente em um cenário de inflação controlada. “Tiramos as pessoas da pobreza e da fome e aumentamos o salário mínimo em termos reais pela terceira vez”, destacou o presidente durante a assinatura do decreto em Zipaquirá, local de significado pessoal para ele.

Polêmica com o setor empresarial

O aumento foi decretado unilateralmente pelo governo após a falta de consenso com sindicatos e empresários. Bruce Mac Master, presidente da Associação Nacional de Empresários Colombianos (Andi), criticou a medida, alertando sobre possíveis “consequências negativas”. Petro rebateu afirmando que “o salário mínimo faz a economia crescer” e que “não é com trabalhadores escravizados que a economia de um país avança”.

Inflação controlada como fator decisivo

O presidente ressaltou que a Colômbia encerra o ano com uma inflação geral de 5% e uma inflação de alimentos de 2,7%, considerada a maior redução entre os países da OCDE. A expectativa para 2024 é de uma inflação de 3%, o que significa que o aumento salarial terá um impacto real positivo de 6,54%.

O aumento salarial reflete a estratégia do governo Petro de priorizar o crescimento econômico sustentável aliado à redução da pobreza.