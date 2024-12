Partido de Yoon Suk-yeol diz que buscará uma “saída ordenada” para o presidente

O líder do partido governante na Coreia do Sul, Han Dong-hoon, afirmou neste sábado, 7, que irá procurar uma “saída ordenada” do poder para o presidente Yoon Suk-yeol, após o partido ter bloqueado uma moção parlamentar para destituir o mandatário.

Após liderar seu partido, o Partido do Poder Popular (PPP), no boicote a iniciativa de destituição de Yoon que tinha sido promovida pela oposição por sua aplicação da lei marcial, Han reiterou sua posição expressada anteriormente, segundo a qual o recurso ao estado de exceção representou “uma violação grave e clara da Constituição”.

Portanto, o PPP “pressionará por uma saída ordenada do presidente com vista a minimizar o caos”, disse Han na Assembleia Nacional após a sessão extraordinária de hoje.

O líder do partido conservador acrescentou que realizará consultas com o Partido Democrático (PD), principal força da oposição e um dos promotores da moção fracassada de hoje, para que o referido processo seja realizado “de forma previsível e transparente".

Yoon “será efetivamente destituído de suas funções até deixar o cargo, e o primeiro-ministro assumirá as funções de Estado em consulta com o partido”, acrescentou Han.