Lula deseja melhoras ao papa Francisco, e diz que 'o mundo está em oração'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes nesta terça-feira para publicar uma mensagem de melhoras ao papa Francisco, internado desde a última sexta.

O pontífice está com infecção polimicrobiana das vias respiratórias, e internado desde sexta devido a um ataque contínuo de bronquite. Novo boletim médico divulgado pelo Vaticano classifica a situação do papa como "um quadro clínico complexo" e sugere que sua hospitalização será prolongada.

O mundo está em oração pela recuperação do querido amigo @Pontifex_pt. Sua Santidade é uma referência de solidariedade e dedicação pela paz no mundo e no combate às desigualdades. Envio meu abraço e os desejos de melhoras para que continue seu grande trabalho de semear a mensagem…

