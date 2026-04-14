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País que mais crescerá no mundo é vizinho do Brasil; veja ranking

Projeções foram feitas pelo FMI e divulgadas nesta terça-feira em Washington

Apoiadores agitam bandeiras da Guiana durante a campanha eleitoral, em 2025 (Joaquin Sarmiento/AFP)

Apoiadores agitam bandeiras da Guiana durante a campanha eleitoral, em 2025 (Joaquin Sarmiento/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 14 de abril de 2026 às 12h05.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira, 14, suas previsões para a economia global. A Guiana, país vizinho ao Brasil, deverá ser o país com maior crescimento no planeta em 2026, e avançar 16,2%.

Em segundo lugar na lista, está a Etiópia, com 9,2%, seguida pela Guiné, com 8,7%. Veja o ranking completo mais abaixo.

O Fundo prevê que a economia global avance 3,1% neste ano e 3,2% em 2027. A guerra no Irã levou a entidade a reduzir as projeções.

Já para o Brasil, a perspectiva de crescimento em 2026 aumentou de 1,6% para 1,9% em 2026. Em 2027, a expectativa é de alta de 2%.

Apesar da alta, a Guiana vive uma desaceleração em relação aos anos anteriores. A Guiana cresce 63,3% em 2022, 43,8% em 2023, 43,8% em 2024 e 19,3% em 2025.

O país, de 831 mil habitantes, teve um boom na economia depois de iniciar a exploração de petróleo em suas águas costeiras. Com a alta do preço do petróleo no mercado internacional, a expectativa é que o país deva aumentar seus ganhos.

Em 2026, a Guiana terá seu maior Orçamento público da história, alimentado pelas taxas cobradas pela exploração, de 1,558 trilhão de dólares da Guiana (R$ 39 bilhões), um aumento de 12,7% em relação a 2025, e de 307% a mais desde 2021, segundo o governo, que espera ver a economia não relacionada ao petróleo avançar 10,8%.

Como comparação, o estado do Piauí, no Brasil, terá um orçamento de R$ 25 bilhões este ano. Já a cidade de São Paulo terá R$ 135 bilhões previstos, mais do que o triplo do valor da Guiana.

O governo quer usar o dinheiro para desenvolver o país e prevê uma série de medidas. Em infraestrutura, estão previstos 196,1 bilhões de dólares da Guiana (R$ 5 bilhões) para a construção de estradas e pontes, incluindo uma nova ligação com o Brasil.

Na parte fiscal, há o plano de criar zonas especiais livres de impostos, como a Zona Franca de Manaus, fazer pagamentos diretos aos guianenses e investir forte na expansão da agricultura e na rede de estradas. Haverá também isenções fiscais para diversos setores, incluindo a agricultura, os móveis e a produção de joias. As isenções do imposto de renda serão ampliadas.

Neste ano, haverá novamente um pagamento anual a todos os adultos guianenses, de 100 mil dólares da Guiana (R$ 2,550). O governo aumentará os repasses diretos para famílias com crianças, que somarão 12,4 bilhões (R$ 32 milhões). As aposentadorias serão aumentadas de 41 mil para 46 mil dólares da Guiana por mês (R$ 1.170)

Os países que mais crescerão em 2026

  • Guiana - 16,2%
  • Etiópia - 9,2%
  • Guiné - 8,7%
  • Butão - 7,5%
  • Uganda - 7,5%
  • Vietnã - 7,1%
  • Benin - 7%
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