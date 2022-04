Onda de raiva em Xangai pode se espalhar em ameaça a Xi Jinping

O presidente Xi Jinping agora tem um problema maior do que interromper as infecções por Covid-19: conter a indignação crescente em Xangai antes que ela se espalhe pela China, criando uma crise mais ampla de confiança no Partido Comunista.

O lockdown no principal centro financeiro da China, em sua terceira semana, tem gerado algumas das críticas mais fortes contra o governo em anos nas mídias sociais rigidamente controladas do país.

O último post a ser censurada mostrava um homem de 82 anos implorando por remédios a um funcionário local do partido que disse que poderia oferecer apenas medicamentos tradicionais chineses.

“Também estou muito preocupado com as pessoas que procuram ajuda”, disse o funcionário do partido na gravação. “Também estou com muita raiva, mas não há nada que possamos fazer.”

Embora a escassez de alimentos tenha diminuído em alguns lugares e os protestos ainda sejam raros, a raiva latente é generalizada entre 25 milhões de pessoas confinadas em suas casas sem perspectiva de fim para a situação.

Dezenas de milhares de usuários de mídia social divulgaram atos de desafio individual e relatos de suicídios no Weibo e no WeChat, enquanto censores removem rapidamente alguns posts sobre má conduta do governo.

Um sinal particularmente notável de descontentamento foi um aumento nos links para a canção “Do You Hear the People Sing?” do musical Os Miseráveis, que foi censurado pela primeira vez durante protestos pró-democracia em Hong Kong em 2019 e ressurgiu brevemente na desordem após o surto inicial em Wuhan.

“De vez em quando as pessoas precisam dessa canção, e isso assusta alguns”, disse um usuário. “Vamos ver quem tem medo.”

A crise é um dos maiores testes até agora para Xi, que provavelmente buscará um terceiro mandato de cinco anos durante um congresso do Partido Comunista no final deste ano.

Os bloqueios em Xangai e Jilin – uma província do nordeste de 24 milhões de pessoas – alimentaram críticas generalizadas à resposta de seu governo à variante ômicron altamente infecciosa.

Xi fez uma referência velada à crescente indignação na quarta-feira, dizendo que o país precisa manter sua abordagem de tolerância zero à Covid, apesar do crescente descontentamento e dos custos econômicos. Em particular, disse ele, é necessário superar “pensamentos paralisantes” e “cansaço de guerra”, evitando quaisquer casos importados e surtos de vírus locais.

“O trabalho de prevenção e controle não pode ser relaxado”, disse Xi. “Persistência é vitória.”

Ao contrário de alguns lockdowns mais curtos na China, como um mês passado no centro tecnológico de Shenzhen, as restrições estendidas em Xangai estão testando o quanto os cidadãos podem reagir em um dos sistemas autoritários mais rigidamente controlados do mundo.

A abordagem rígida de Xi - agora privando os cidadãos de comida, assistência médica e movimento - também ameaça minar seus objetivos de melhorar a vida das pessoas comuns, um pilar fundamental do contrato social que sustenta a legitimidade do Partido Comunista.