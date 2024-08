Obama, Biden e Hillary elogiam escolha de Tim Walz como vice de Kamala

Pouco depois de Kamala Harris anunciar o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice em sua chapa na disputa pela Casa Branca, figuras históricas e integrantes da cúpula do Partido Democrata saíram em defesa da escolha do político de 60 anos, conhecido pela retórica afiada e com penetração em estados-pêndulo que podem ser decisivos para os democratas.

O ex-presidente Barack Obama publicou uma nota oficial, assinada por ele e sua esposa, Michelle, na qual apontam Walz como um "parceiro ideal" para Kamala, sugerindo que ele teria capacidade de julgamento para tomar "decisões difíceis". O casal Obama descreveu para os seus seguidores as características que tornariam Walz um bom vice-presidente.

"O governador Walz não tem apenas a experiência para ser vice-presidente, ele tem os valores e a integridade para nos deixar orgulhosos. Como governador, Tim ajudou famílias e empresas a se recuperarem da pandemia, estabeleceu licença-família remunerada, garantiu o direito ao aborto e colocou medidas de segurança de armas de bom senso em prática para manter as comunidades seguras", escreveram Obama e Michelle.

A ex-secretária de Estado e ex-primeira-dama Hillary Clinton também saiu em defesa de Walz. Em uma publicação nas redes sociais, Hillary também descreveu o que seriam conquistas do democrata enquanto governador de Minnesota.

"Estou emocionada em ver Tim Walz se juntar à chapa democrata. Desde fornecer refeições gratuitas para crianças em idade escolar até implementar licença-maternidade remunerada em Minnesota, ele se dedica a fazer o bem de todas as maneiras possíveis. Ele será um parceiro incrível para nossa primeira mulher presidente. Vamos vencer", escreveu.

Convencido pela cúpula do partido a desistir da disputa presidencial após um desempenho desastroso no primeiro debate eleitoral televisionado, Joe Biden também endossou a preferência de Kamala por Walz para vice. Referindo-se à escolha do companheiro de chapa como "primeira decisão importante" de um candidato, Biden referendou o nome do governador, citando boas experiências pessoais com ele.

"Conheço Tim Walz há quase duas décadas, primeiro durante seu tempo no Congresso e como governador. Marido e pai, ele foi professor e treinador de futebol americano no ensino médio. Ele serviu por 24 anos na Guarda Nacional do Exército e se tornou o soldado alistado de mais alta patente a servir no Congresso. Como governador, ele foi um líder forte, íntegro e eficaz", disse Biden, antes de completar: "A chapa Harris-Walz será uma voz poderosa para os trabalhadores e a grande classe média dos Estados Unidos".

Um dos cotados como possível vice de Kamala, Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, afirmou ter sido convidado a manter conversas com a presidenciável há duas semanas, mas que havia decidido por manter suas atividades como governador, uma vez que seu mandato ainda não chegou ao fim. Ele garantiu que faria campanha por Kamala e Walz, a quem disse considerar como um bom amigo.

"A vice-presidente Kamala Harris tem meu apoio entusiasmado — e sei que o governador Tim Walz é um candidato excepcionalmente forte para a chapa que ajudará Kamala a levar nosso país adiante", disse Shapiro. "Nos próximos 90 dias, espero viajar por toda a comunidade para unir os cidadãos da Pensilvânia em apoio à campanha de Kamala Harris para derrotar Donald Trump".